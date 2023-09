Manifesti funebri per Matteo Messina Denaro a Orgosolo in Sardegna: "Profondamente scossi per la scomparsa"

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Stanno suscitando clamore i manifesti funebri apparsi a Orgosolo, provincia di Nuoro, per la scomparsa di Matteo Messina Denaro. Nel paese sardo, c’è chi ha voluto omaggiare così la morte dell’ex boss di Cosa Nostra deceduto il 25 settembre 2023.

La foto del manifesto funebre per Matteo Messina Denaro

Non solo messaggi sui social, qualcuno ha voluto esprimere cordoglio per la morte di Messina Denaro anche “su carta”. La foto del manifesto, diffusa da Ansa, arriva da Orgosolo, nella Barbagia, paese già noto per aver dato i natali al più famoso bandito sardo del dopoguerra, Graziano Mesina.

Proprio nel giorno della tumulazione, per le strade è apparso un manifesto che recita: “Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro”. Nessuna firma, chiaramente, ma la foto non è passata inosservata.

Il saluto all’ex boss di Cosa Nostra è stato affisso in 9 punti diversi della cittadina in provincia di Nuoro: stando a quanto riportato dall’Unione Sarda, alcuni in paese pensano si tratti di una goliardata, altri non ne sono altrettanto convinti.

Mistero su chi abbia pagato per il necrologio del boss

Dopo la comparsa dei manifesti, l’agenzia e la stampa locale hanno chiamato subito le onoranze funebre Goddi di Orgosolo, quelle che hanno ricevuto la richiesta del necrologio per Matteo Messina Denaro.

L’agenzia fa sapere di aver ricevuto una telefonata da una persona che ha vuole restare anonima e di aver proceduto alla stampa e all’affissione dei manifesti. La spesa complessiva, viene riportato, è di 60 euro. Le immagini sono subito diventate virali.

Molti ritengono di cattivo gusto esprimere dolore per la scomparsa della figura chiave del biennio stragista del 1992-1993, per anni inserito nella lista dei dieci latitanti più ricercati al mondo e catturato dopo quasi 30 anni lo scorso gennaio.

Messaggi di cordoglio anche sui social per la sua morte

Quanto accaduto a Orgosolo fa il paio con i messaggi emersi sui social nelle ore successive all’annuncio della morte di Matteo Messina Denaro. Tra le varie piattaforme, sono apparsi diversi post o commenti di cordoglio per il boss.

“Condoglianze alla famiglia”, “Riposi in pace e tranquillità”, “Che il Signore lo tenga in gloria e lo perdoni, pace all’anima sua”. Sono decine i commenti di questo tenore apparsi su Facebook sotto un articolo che riporta della morte del boss.

Il mafioso è stato tumulato senza funerale religioso e con una cerimonia privatissima, ma nelle scorse ore ha fatto notizia anche il fatto che un parroco di Casalnuovo di Napoli abbia tentato di organizzare una messa per lui, salvo poi cambiare idea. La diocesi di Acerra e il vescovo Antonio Di Donna hanno preso immediatamente le distanze dall’iniziativa, definita “autonoma”