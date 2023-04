Mamma precipita dal balcone a Celano (L’Aquila) col figlio in braccio: lei muore sul colpo, grave il bimbo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una donna di 36 anni è morta a Celano dopo essere precipitata da un balcone. In braccio aveva il figlio di 6 anni, che è rimasto ferito in modo grave. La tragedia è avvenuta nella prima mattinata di sabato 1 aprile nel comune in provincia dell’Aquila, in una frazione chiamata Terrazze. Sul posto sono giunti, oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco.

Mamma precipita dal balcone col figlio in braccio: la dinamica

La dinamica è ancora da chiarire. Al momento gli inquirenti non escludono l’incidente oppure il gesto volontario. A perdere la vita è stata la 36enne G.P., caduta dal terzo piano della sua abitazione in località Terrazze a Celano mentre teneva in braccio i figlio di sei anni.

Quest’ultimo è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale dell’Aquila e poi è stato trasferito al Gemelli di Roma, dove è tenuto sotto stretta osservazione viste le sue condizioni molto serie.

Fonte foto: Tuttocittà La tragedia è avvenuta a Celano, in provincia dell’Aquila

Indagini in corso sulla tragedia di Celano: le parole del sindaco

Per ricostruire quanto accaduto sono al lavoro i carabinieri della stazione di Celano e della compagnia di Avezzano. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il magistrato di turno che coordina le indagini.

“Una tragedia – commenta il sindaco di Celano Settimio Santilli – aveva la stessa età di mia moglie la conoscevo benissimo anche i suoi genitori, siamo sconvolti“.

Nel caso in cui si sia trattato di un gesto volontario, secondo quanto riportato dal quotidiano locale Il Centro non ci sono episodi passati che abbiano fatto pensare a un epilogo di questo genere.