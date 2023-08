Madre salva 16enne da violenza sessuale a Catanzaro: 56enne l'avrebbe fatta ubriacare per abusare di lei

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Avrebbe fatto ubriacare una 16enne durante una festa di compleanno per provare a violentarla. Soltanto l’intervento della madre della minorenne ha evitato che portasse a termine lo stupro. Un commerciante di 56 anni di Vibo Valentia è stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minore. Il fatto è avvenuto all’interno del suo locale di Satriano, in provincia di Catanzaro, nella notte tra il 28 e il 29 giugno.

La festa

Come riporta il ‘Corriere della Sera’, l’uomo aveva messo a disposizione gratuitamente la struttura per la festa dei 18 anni della cugina della vittima, nella quale erano presenti una cinquantina di persone. Tra queste, oltre alla famiglia della festeggiata, con cui il proprietario era in rapporti di amicizia, anche la madre della 16enne, lei stessa conoscente del 56enne.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe tampinato la minorenne per tutta la serata toccandola anche davanti a diverse persone e inducendola a bere numerosi cocktail con l’obiettivo di farla ubriacare, così da renderla indifesa e poter abusare di lei. Atteggiamenti che non sarebbero passati inosservati, tanto da spingere alcuni partecipanti ad avvertire la madre su quello che stesse accadendo.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La violenza sessuale

Dopo aver importunato durante tutta la festa la ragazza, il 56enne è riuscito a portarla ormai in balia dell’alcol in una stanza per violentarla. Non vedendo più la figlia, la madre allarmata ha cominciato a cercarla per il locale fino a trovarla insieme all’uomo, che la stava toccando su tutto il corpo.

A quel punto la donna ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione degli altri invitati e sventando il tentativo di stupro. Dopo due giorni ha sporto denuncia contro il commerciante.

Le indagini

Il 56enne è stato arrestato e si trova ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale. La procura gli contesta anche l’aggravante di aver approfittato dell’incapacità della vittima di difendersi perché sotto effetto di alcol.

Le indagini degli inquirenti sono dirette anche ad accertare se in passato si siano verificati altri tentativi di violenza tra l’uomo e la vittima, se la 16enne abbia già subito molestie da parte del 56enne o se il commerciante abbia commesso altri abusi ai danni anche di altre ragazze.