Luciano Ligabue risponde ad Antonella Clerici dopo l'intervista a Belve su Sanremo e sul sugo-gate

Botta e risposta tra Antonella Clerici e Luciano Ligabue. Nell’intervista nell’ultima puntata di Belve, la conduttrice ha infatti detto che il cantante rifiutò la partecipazione al suo festival di Sanremo nel 2010 perché lei “sapeva troppo di sugo” (probabile riferimento alla conduzione dei programmi di cucina, da qui il “sugo-gate“). “Cara la mia Antonella, no. Non ho mai detto che tu sappia di sugo“, ha prontamente ribattuto l’artista emiliano in un video diffuso sui social.

Il sugo-gate e l’intervista di Antonella Clerici a Belve

Nella puntata di Belve andata in onda nella serata di martedì 23 aprile, Clerici ha svelato il presunto nome coinvolto nel “sugo-gate”, ovvero del cantante che, a quanto le fu riferito, rifiutò il suo Sanremo nel 2010 perché lei “sapeva troppo di sugo“.

La conduttrice aveva già parlato del rifiuto in passato, senza però mai fare il nome del diretto interessato. Ospite di Francesca Fagnani nel programma su Rai 2, ha invece rivelato l’identità dell’artista. Alla domanda della Fagnani su chi fosse il cantante, Clerici ha risposto: “Allora me l’hanno riferito, per cui premetto: se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse. Il cantante era Ligabue“.

“Io ho fatto di tutto per averlo al mio festival – ha proseguito -, mi piaceva tanto, immaginavo io e lui che andavamo via in Harley Davidson. Sono rimasta così male, detta da lui questa cosa è ancora più grave. Sappiamo tutti e due di sugo, è un bel maschione, un po’ rozzo“.

La risposta di Ligabue

In un video postato nelle storie del suo profilo Instagram, Ligabue ha prontamente risposto: “Cara la mia Antonella, no. Non ho mai detto che tu sappia di sugo. Scusa se sorrido ma è veramente una roba troppo assurda“.

“Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo – ha continuato il rocker di Carreggio -, è perché ho detto di no a diverse edizioni di Sanremo in cui mi hanno invitato, per il motivo che a me Sanremo mette molta tensione e io preferisco fare musica in contesti in cui mi sento più rilassato. Quindi l’unica ragione è quella. Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una roba del genere ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di fare chiarezza con me e ti sia tirata dietro per tanto tempo questa stupidaggine”.

“Comunque ti ho sentita dire che mi avresti chiesto scusa se questa cosa non fosse stata vera, quindi accetto le tue scuse e ti abbraccio. Ciao”, ha concluso il cantante.

Le rivelazioni di Lory Del Santo

Nella stessa serata è stata ospite a Belve anche Lory Del Santo. Tra i vari temi toccati durante l’intervista, la morte dei suoi tre figli.

Nel 1991, il figlio Conor avuto con Eric Clapton precipitò infatti da un grattacielo di New York a 5 anni. Pochi anni dopo, dalla relazione con il tennista Richard Krajicek, ebbe un figlio che nacque prematuro e morì a causa di un’infezione. Nel 2018 venne a mancare Loren, avuto 19 anni prima da un uomo di cui non ha mai rivelato l’identità. Il giovane, colpito da depressione, si suicidò.

La showgirl ha poi parlato di alcune delle relazioni avute con persone importanti e influenti: tra queste la frequentazione con Gianni Agnelli.