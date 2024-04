Simona Ventura a Belve parla delle voci sull'uso di droga e sul perché siano girate: "Poi ho capito perché"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Simona Ventura è stata tra le ospiti della puntata di martedì 16 aprile di ‘Belve’, trasmissione condotta da Francesca Fagnani. Nel corso dell’intervista, Simona Ventura ha parlato anche delle voci sull’uso di droga.

Cosa ha detto Simona Ventura sulle voci sull’uso di droga

Nel corso dell’intervista, la conduttrice di ‘Belve’ Francesca Fagnani ha chiesto a Simona Ventura: “C’è un gossip che, negli anni, è girato su di lei e che non è vero?”.

La risposta: “Che io facessi uso di droghe. Beh, assolutamente no, ero così naturale. Se tu sei up, allora fai uso di droghe. Era una voce girata da persone che la volevano far girare. Era un momento molto difficile, poi ho capito il perché e non voglio stare qui a dirlo”.

Simona Ventura ha poi aggiunto: “C’è stato un periodo in cui facevo sempre l’analisi del capello perché poteva essere usato contro di me. Non mi ha fatto soffrire questa voce, mi sono chiusa a testuggine. Non mi ha danneggiato professionalmente perché tutti sapevano che non era vero. Non ho querelato, ho sempre preferito fare un passo indietro perché una notizia negata è una notizia data due volte”.

Simona Ventura e il gossip (smentito) sulla relazione con Adriano Galliani

Francesca Fagnani ha poi fatto riferimento a un altro gossip che ha visto protagonista Simona Ventura, cioè quello su una sua presunta relazione con Adriano Galliani. Simona Ventura ha spiegato che le voci, non corrispondenti a verità, sono nate per un nome sbagliato in sala trucco.

Poi ha rivelato che da quel giorno, per lei, “dal giorno alla notte” è cambiato l’atteggiamento degli altri a Mediaset nei suoi confronti. “Tappeti rossi?”, ha ironizzato Fagnani. E Simona Ventura: “Vado a mensa, dieci tavoli che mi chiamavamo: ‘Simona, c’e’ posto!’. A un certo più dicevo no, più era sì, quindi, alla fine ho lasciato andare e mi faceva anche piacere”.

Un momento dell’intervista di Simona Ventura con Francesca Fagnani a ‘Belve’.

Simona Ventura e l’aborto

A ‘Belve’, Simona Ventura ha parlato anche della decisione di abortire da giovanissima. Quando Francesca Fagnani le ha chiesto se, tornando indietro, rifarebbe la stessa scelta, ha risposto così: “Non lo so, ma non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato”.

La conduttrice di ‘Belve’ ha poi chiesto se il padre del bambino all’epoca avesse mai saputo di quella gravidanza, Simona Ventura ha confessato: “No, non l’ha mai saputo”.