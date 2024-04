Antonella Clerici a Belve su Barbara D'Urso: "Mi ferì tanto". Poi rivela il cantante del sugo-gate a Fagnani

Confessioni inedite e curiose a Belve, protagonista Antonella Clerici. Nel faccia a faccia con Francesca Fagnani, la conduttrice ha raccontato di essere stata ferita in passato dalla collega Barbara D’Urso, oltre a tornare sul cosiddetto sugo-gate relativo al Festival di Sanremo e ad un cantante noto.

Belve, Antonella Clerici ferita da Barbara D’Urso

“Non faccia la diplomatica, mi dica quelli o quelle con cui si ama di meno”, ha incalzato Francesca Fagnani. “Barbara d’Urso… – ha prontamente risposto la Clerici -. Io ero in un momento di grande successo e ci fu il tradimento del mio ex compagno. Lei aprì Pomeriggio Cinque dicendo: “Domani abbiamo in esclusiva l’amante di Eddy“. L’ho trovata una cosa molto sgradevole, non l’avrei mai fatta nei confronti di una mia collega”.

Sempre a proposito di tv e colleghi, la conduttrice di Legnano ha anche commentato l’addio alla Rai di Amadeus: “L’ho trovato molto coraggioso”.

Fonte foto: ANSA

Antonella Clerici: “Di Sanremo non me ne frega niente”

Su un suo eventuale ritorno a Sanremo, ha tagliato corto: “Non me l’ha chiesto nessuno, mai. Il fatto che non mi abbiano sondata rientra un po’ nel nostro mondo Rai, poi magari direi di no. Ho i miei programmi, le mie cose, non me ne frega niente, peggio per loro”.

La Clerici non ha nemmeno nascosto di essersi sentita talvolta non valorizzata a dovere dalla Rai: “Qualche volta era giusto che dicessero “cavolo, grazie, sei stata fantastica”. Ma questa azienda no. Basterebbe una pacca sulla spalla e ci ho patito di questo”.

Sugo-gate: rivelato a Belve il nome del cantante

Spazio poi al sugo-gate. Quando presentò Sanremo nel 2010, pare che un cantante abbia rifiutato di andare in gara in quanto la conduttrice “sapeva troppo di sugo”.

Tradotto, tale artista avrebbe ritenuto la conduttrice troppo popolana (e non in accezione positiva) e non adatta alla kermesse

La frase del “sugo” è diventata celebre. La Clerici l’aveva riferita, senza mai dire, tuttavia, chi ne fosse l’autore.

“A me l’hanno riferito – ha specificato a Belve -. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse”.

Il nome del cantante non è stato rivelato nelle anticipazioni. Sarà reso noto durante la messa in onda di Belve prevista in prime time su Rai Due martedì 23 aprile.