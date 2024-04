L'intervista di Lory Del Santo a Belve sui tre figli morti: il racconto senza filtri a Francesca Fagnani

Le rivelazioni inedite di Lory Del Santo a Belve (Rai Due). L’attrice, protagonista della quarta puntata del programma, è stata intervistata da Francesca Fagnani, parlando di diversi argomenti. Particolarmente doloroso il passaggio della chiacchierata in cui ha ricordato la morte dei suoi tre figli.

Belve, intervista di Francesca Fagnani a Lory Del Santo: i tre figli morti

Nel 1991, il figlio Conor avuto con Eric Clapton precipitò da un grattacielo di New York a 5 anni. Pochi anni dopo, dalla relazione con il tennista Richard Krajicek, ebbe un figlio che nacque prematuro e morì a causa di un’infezione.

Nel 2018 venne a mancare Loren, avuto 19 anni prima da un uomo di cui non ha mai rivelato l’identità. Il giovane, colpito da depressione, si suicidò.

“È come se fossi morta, per questo non soffro”, aveva detto in una precedente intervista, aggiungendo di sentirsi una sorta di “testimone del tempo. A un certo punto smetti di soffrire”.

La storia con Gianni Agnelli

Durante l’intervista ha poi parlato di alcune delle relazioni avute con persone importanti e influenti. Tra queste spicca la frequentazione con Gianni Agnelli.

“Diceva che per lui rappresentavo la bellezza unita all’intelletto. Non tutti gli uomini vogliono una donna vicino solo per fare… no?”, ha spiegato la regista a Belve.

“Alcuni – ha aggiunto – vogliono una donna che possa rallegrare certi momenti. Io sono molto simpatica: arrivo, faccio le scene, con la mia voglia di dire: “Dai ce la farai!””.

L’Avvocato pare che sia stato stregato dallo spirito ‘leggero’ della Del Santo: “Certo, mi amava anche per questo”.

La rivelazione sul carcere

L’attrice ha anche ricordato quando finì in carcere per dieci giorni per una vicenda di droga (nella scorsa puntata di belve anche Simona Ventura ha risposto a una domanda sulle sostane stupefacenti): “Mi dissero che mi dovevano mettere a confronto con una super testimone e non mi potevano spiegare nulla finché non l’avessi incontrata. Finalmente ho avuto l’incontro, non mi ha riconosciuta e quindi tutte le accuse sono cadute”.