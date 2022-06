Livorno, il video della donna che si difende dallo scippo: picchia il ladro e lo costringe alla fuga

Messo in fuga a calci e pugni. È diventato virale un video girato a Livorno in cui si vede una donna resistere a un tentativo di scippo. Vestita di rosa, si vede impegnata nella colluttazione con un uomo, in strada, sugli Scali d’Azeglio.

Dal breve video si intuisce che il ladro sia riuscito a strappare la borsa alla vittima, che però reagisce con rabbia: lo prende a calci e pugni, sbattendolo contro un’auto.

Le immagini hanno fatto il giro di WhatsApp, Twitter e Facebook, scatenando un vero e proprio dibattito.

Chi ha girato il video, infatti, non è intervenuto per aiutare la donna. Così come un uomo alla guida di uno scooter, fermatosi a osservare il litigio. Anche i conducenti delle auto, passate di lì, tirano dritto senza prestare soccorso.