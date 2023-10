Leonardo Ricci morto nell'incidente ad Alba Adriatica: stava rientrando in moto dopo il turno di lavoro al pub

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Un giovane di 26 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella notta, in provincia di Teramo. Stava rientrando a casa dopo il lavoro al pub, i cui profili social hanno salutato la sua scomparsa “vestendosi” a lutto.

Lo schianto contro il muretto e l’albero ad Alba Adriatica

Stando a quanto riportato da cronache locali, tutto è accaduto circa alle 2.30 di questa notte, giovedì 5 ottobre 2023, nel comune di Alba Adriatica, comune italiano di circa 13.000 abitanti della provincia di Teramo in Abruzzo, affacciato sul mare.

Un 26enne, dopo il turno di lavoro in un pub della zona, stava rientrando in moto quando per cause da chiarire in via Olimpica avrebbe perso il controllo del mezzo. È finito prima contro un muretto, quindi è stato sbalzato contro un albero.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è avvenuta l’incidente

Niente da fare per lui: sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, Croce Rossa, ambulanza del 118 hanno tentato di rianimarlo per 40 minuti ma il 26enne ha perso la vita.

Le ipotesi dietro alla morte di Leonardo Ricci

La vittima è stata identificata come Leonardo Ricci e sulla sua tragica morte stanno ora indagando i carabinieri. Sono molte le ipotesi al vaglio degli inquirenti, che non escludono possa essere dovuta ad eccessiva stanchezza o velocità del mezzo.

Da considerare però, stando a quanto riferito dalle fonti, ci sono anche le condizioni del manto stradale: a quanto pare sarebbe molto rovinato e con diverse buche, forse fatali per il giovane. La famiglia si è presentata sul luogo dello schianto, per cercare di capire a loro volta cosa sia successo.

Sui social, intanto, molti esprimono cordoglio per la morte del ragazzo. La pagina Facebook del pub dove lavorava da anni, il The Old Sponge, ha cambiato immagine profilo per mostrare un fiocco nero in segno di lutto. Con un altro post, hanno annunciato che resteranno chiusi per lutto.

Le vittime per incidenti stradali in Italia nel 2023

Il caso di Alba Adriatica è l’ultimo di una lunghissima fila. Le cronache italiane e internazionali in questi giorni si stanno occupando di quanto accaduto a Mestre, dove un autobus è precipitato da un cavalcavia e in seguito ha preso fuoco causando la morte di 21 persone. Si tratta di 9 ucraini, 4 rumeni, 3 tedeschi, un croato, due portoghesi, un sudafricano e un italiano – ora tutti sono stati identificati.

Si prospetta un altro anno nerissimo per gli incidenti stradali in Italia. Secondo i dati riportati riportati a settembre, considerando solo i weekend di quest’estate sono morte 420 persone: tra le cause principali velocità e alcol, ma sono stati coinvolti anche ciclisti e pedoni.