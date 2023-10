Autobus precipitato dal cavalcavia a Mestre, identificate tutte le 21 vittime dell’incidente: chi sono

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Le 21 vittime dell’incidente di Mestre sono state identificate. La Prefettura di Venezia ha comunicato che le persone rimaste uccise dopo lo schianto dell’autobus precipitato dal cavalcavia hanno un nome e un cognome. Il riconoscimento non è stato semplice, ma alla fine le operazioni di riconoscimento sono state portate a termine.

La nazionalità delle vittime dell’incidente di Mestre

Nell’incidente sono rimasti uccisi 9 ucraini, 4 rumeni, 3 tedeschi, un croato, due portoghesi, un sudafricano e un italiano. L’unica persona di nazionalità italiana è l’autista, Alberto Rizzotto, 40enne di Conegliano Veneto (Treviso), il primo ad essere stato riconosciuto.

I nomi di tutte le vittime non sono stati ancora resi noti ai mezzi di informazione, ma già nelle prime ore successive allo schianto si conosceva l’identità di alcuni di loro.

Fonte foto: ANSA Il luogo dell’incidente

Autobus precipitato: i nomi delle persone rimaste uccise

Tra le vittime dell’incidente di Mestre di nazionalità ucraina c’erano tre amiche, tutte 30enni: Liubov Shyshkarova, Iryna Pashenko e Yuliia Niemova.

Di nazionalità ucraina anche Vasil Lomakin, 70enne in Italia per una vacanza insieme al figlio, uno dei 15 feriti ancora ricoverati in ospedale. Proveniente dallo stesso Paese anche Tetiana Beskorovainova, di 65 anni.

La vittima croata è la giovane Antonela Bakovic, a Venezia con il marito Marko (ricoverato in Rianimazione a Milano) per il viaggio di nozze. La donna era al sesto mese di gravidanza. Tra le vittime tedesche si conosce il nome di Siddarta Jonathan Grasse, di 28 anni.

Quindici feriti in ospedale, 4 sono minorenni

Sono 15 le persone rimaste ferite nell’incidente di Mestre. Si tratta, per l’esattezza, di dodici adulti e tre minori. In totale sono dieci i feriti attualmente ricoverati in terapia intensiva, le cui condizioni preoccupano di più.

Sei feriti sono ricoverati a Mestre (2 ucraini, 2 tedeschi e due donne ancora da identificare), a Dolo è ricoverata una donna francese, a Treviso due minorenni austriaci, un uomo spagnolo, un austriaco e una donna ucraina.

Nell’ospedale di Padova sono ricoverate due donne (una spagnola e un’altra ancora da identificare) oltre a una bambina ucraina le cui condizioni sono molto critiche. L’autobus è precipitato intorno alle ore 20 di martedì 3 ottobre dal cavalcavia della Vempa, in via dell’Elettricità, non lontano dalla stazione di Mestre.