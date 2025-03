Il judoka 18enne Gabriele Pinna è morto a Oristano, a stroncarlo in meno di 24 ore una malattia fulminante

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia a Ghilarza, comune in provincia di Oristano. Il 18enne Gabriele Pinna, atleta di punta del judo locale e studente del liceo scientifico Mariano IV, è morto. Il ragazzo si è spento in meno di 24 ore dalla comparsa dei sintomi a causa di una meningite fulminante. Quando è giunto al pronto soccorso dell’ospedale San Martino le sue condizioni erano ormai troppo compromesse e a nulla sono valsi gli sforzi dei medici per salvargli la vita.

Oristano, morto il judoka Gabriele Pinna: fatale una meningite fulminante

Il giovane ha creduto di essere stato colpito da una semplice influenza. Invece è stato aggredito quasi certamente da una meningite fulminante.

Nella giornata di giovedì 6 marzo lo studente aveva iniziato ad avere la febbre. La notte le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente. I suoi genitori, notando che non reagiva più ad alcuno stimolo, hanno contattato i sanitari.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Cerchiato in rosso sulla mappa il comune di Ghilarza dove viveva Gabriele Pinna

Quando Gabriele è giunto all’ospedale San Martino di Oristano era ormai troppo tardi. Il personale medico ha subito trasferito il 18enne nel reparto di Rianimazione, ma per lui non c’è stato scampo.

Il suo cuore ha cessato di battere poco dopo il ricovero. I sintomi sviluppati e l’evoluzione della patologia spingono a credere che Gabriele sia stato stroncato da una meningite fulminante. Saranno i test e gli esami di laboratorio, che si stanno svolgendo a Cagliari, a confermare la natura della malattia.

Asl fa scattare la profilassi antibiotica

Non appena è stata confermata la notizia della drammatica scomparsa, come riferisce l’Unione Sarda, la Asl di Oristano ha fatto scattare la profilassi antibiotica e sta provvedendo a tracciare i contatti a scuola e i familiari.

Ghilarza, Abbasanta e Norbello a lutto

Il comune sardo in cui abitava la vittima, il cui sindaco è Stefano Licheri, ha subito cancellato gli eventi previsti per festeggiare il Carnevale.

Un gesto in segno di rispetto verso la famiglia Pinna. La comunicazione dell’annullamento delle manifestazioni è stata diramata via social dai canali dell’amministrazione cittadina.

Annullati anche gli eventi nei comuni di Abbasanta e Norbello, dove il 18enne era molto conosciuto. Gabriele era una promessa dello sport. Nelle prossime settimane avrebbe dovuto gareggiare ai campionati italiani di judo.