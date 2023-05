Le sequestrano il cellulare a dà fuoco al dormitorio in Guyana: 19 morti, piromane ferita nell'incendio

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un drammatico incendio ha provocato 19 morti e 9 feriti nella città di Mahdia, in Guyana, dove un dormitorio studentesco è stato avvolto dalle fiamme domenica 21 maggio 2023. A causare l’incendio, secondo quanto emerge, sarebbe stata una delle giovani studentesse ospiti alla quale poco prima era stato sequestrato il cellulare.

Incendio nel dormitorio, 19 vittime

Il vasto incendio che ha avvolto il dormitorio studentesco nella città di Mahdia, in Guyana, è avvenuto nella tarda serata di domenica 21 maggio 2023. Stando alle informazioni che arrivano dal Paese sudamericano il bilancio è drammatico.

Ben 19 persone, tra studenti e personale, sono morte tra le fiamme e 9 sono rimaste ferite. Alcuni dei superstiti, riportano le testate locali, sarebbero feriti gravemente e diversi sarebbero in pericolo di vita.

Tra i feriti trasportati in ospedale ci sarebbe anche la ragazza ritenuta responsabile dell’incendio. La piromane, si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Il gesto dopo il cellulare sequestrato

Qualche ora dopo il grave incendio che ha inghiottito il dormitorio studentesco a Mahdia è emerso un primo quadro generale sulle possibili cause delle fiamme. Stando a quanto si apprende, infatti, le autorità locali avrebbero indicato nel gesto di una ragazza la causa principale dell’incendio.

La giovane, una studentessa che abitava nel dormitorio della città della Guyana, poco prima aveva avuto sequestrato il cellulare da parte di una delle guardiane delle struttura. La 14enne, è stato appurato, avrebbe iniziato a urlare, minacciando di incendiare l’edificio.

Dalle parole è passata quindi ai fatti recandosi in un bagno dove avrebbe spruzzato dell’insetticida su una tenda a cui avrebbe dato fuoco tramite un fiammifero.

Cosa succederà alla piromane

Come detto, la piromane 14enne si trova ricoverata in ospedale perché rimasta ferita nell’incendio. La giovane, che è rimasta ustionata dopo aver appiccato il fuoco nel dormitorio studentesco, non è in pericolo di vita e se la dovrebbe cavare con qualche giorno di ricovero presso l’ospedale di Mahdia.

Secondo Leslie Ramsammy, consulente del ministero della salute del Paese sudamericano, una volta dimessa dall’ospedale la giovane studentessa potrebbe essere arrestata e dovrebbe essere condotta in un carcere minorile, dove rimarrà fino al compimento della maggiore età.