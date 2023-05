Cavi della fibra in fiamme e incendio sotterraneo sulla Tiburtina: fumo dai tombini, indagine sull'accaduto

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Attimi di paura sulla Tiburtina a Roma, dove nella mattina di mercoledì 24 maggio 2023 la strada ha cominciato a sputare fumo e fuoco. A provocare l’incendio, secondo quanto emerso fin qui, sarebbero stati i cavi della fibra ottica nel sottosuolo, con la strada che è stata chiusa al traffico per i controlli del caso.

Fiamme dall’asfalto a Roma

L’episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno sulla via Tiburtina dove diversi automobilisti sono stati costretti ad accostare e scendere dalle proprie vetture dopo che i tombini hanno cominciato a espellere fumo. Chiamati anche i vigili del fuoco per cercare di capire cosa stava succedendo nel sottosuolo, con l’asfalto diventato rovente nel giro di poco.

Al loro arrivo sul posto, i vigili hanno aperto i tombini e le lingue di fuoco sono salite dal sottosuolo dove era in atto un incendio collegato ai cavi della fibra ottica.

Fonte foto: ANSA

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma per dare un primo quadro dei danni e delle possibili cause che hanno fatto partire il rogo potrebbero volerci giorni.

Aperta indagine sul rogo sotterraneo

La situazione ora è monitorata dai soccorritori e sull’episodio è stata aperta un’indagine. Ma potrebbero volerci giorni, se non addirittura settimane affinché un primo sopralluogo possa avvenire nella galleria sotterranea che ha preso fuoco.

Infatti, secondo quanto riferito dalle testate locali, per raffreddare la galleria potrebbe servire diverso tempo. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma con l’ausilio del carro Crrc (Carro rilevamento chimico radioattivo) e il carro schiuma, così come gli agenti dei gruppi IV Tiburtino e II Sapienza della polizia locale di Roma Capitale.

Traffico in tilt

Il denso fumo, fuoriuscito anche dai tombini, ha suggerito la momentanea chiusura precauzionale della via Tiburtina a pochi passi dall’ingresso della tangenziale.

Il traffico è stato chiuso in entrambe le direzioni in attesa dell’arrivo di un escavatore per trovare il punto esatto da dove è divampato l’incendio nella galleria dei servizi e inevitabili sono stati rallentamenti alla circolazione nella zona con la formazione di code e traffico intenso in direzione Gran Raccordo Anulare.

Altri incendi nella Capitale

Sempre nella mattinata di mercoledì 24 maggio 2023 a qualche decina di metri dalle condotte sotterranee romane, in superficie sono andati a fuoco alcuni cassonetti. Non è chiaro se ci sia un collegamento anche con questi episodi che in zona, secondo i residenti, si ripetono da qualche settimana.

Qualche giorno fa, nei pressi di piazza Nicosia, un altro incendio aveva richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. In quel caso si era parlato di un danno causato dai topi che avevano rosicchiato i cavi elettrici che corrono accanto a quelli della fibra.