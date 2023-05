Incendio nella notte in un negozio di mobili a Torino: evacuate circa 50 persone dei palazzi vicini

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuovo vasto incendio nella notte: è successo a Torino e le fiamme hanno distrutto un negozio di mobili in zona Barriera di Milano. Nessun ferito, ma circa 50 persone sono state costrette a lasciare la propria casa.

Incendio al mobilificio di via Giambattista Pergolesi

Stando a quanto riportato dalle cronache locali torinesi, i fatti sono avvenuti in via Giambattista Pergolesi 143, in una zona a nord est della città non distante dal Regio Parco Barca.

Poco prima della mezzanotte, viene riferito, è scoppiato un incendio in quello che viene indicato come mobilificio “Arredamenti e sofà”: alcune fonti, tuttavia, riportano che attualmente lo stabile non ospita più il negozio ma un magazzino pieno di mobili e attrezzature.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Torino dove si è verificato l’incendio nella notte

Ad ogni modo, dall’edificio è iniziato ad uscire del fumo denso e poco dopo è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco.

Evacuate le persone che vivono nei palazzi accanto

Fortunatamente, non ci sono state vittime o feriti nell’incendio di via Pergolesi avvenuto nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 maggio 2023. I vigili sono riusciti a spegnere il rogo, che ha distrutto lo stabile.

Viene riportato però che, durante le operazioni di spegnimento, le autorità hanno evacuato a scopo precauzionale un caseggiato vicino e circa 5o persone, svegliate e invitate ad uscire. Dopo l’estinzione del rogo, sono potute tornare nei loro appartamenti. Ancora da accertare invece le cause dietro all’incendio.

A fuoco il centro commerciale Le Vele di Desenzano

La notizia da Torino arriva dopo solo poche ore da un’altra simile, questa volta dalla provincia di Brescia. Un vasto incendio ha interessato il centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda e tutta la struttura è stata evacuata.

L’incendio al centro commerciale, molto popolare e visitato nella zona, è iniziato poco prima delle 17 di ieri e la colonna di fumo è stata visibile a chilometri di distanza. Per domare le fiamme, partite in una zona di lavori in corso tra gli uffici dell’Asst e un negozio di articoli sportivi, sono intervenuti 74 vigili del fuoco.

Le squadre sono arrivate da Brescia, Castiglione delle Stiviere e Verona. Inoltre, sul posto sono arrivati anche i volontari della Protezione civile e i tecnici dell’Arpa Veneto, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.