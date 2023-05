Scoppia un incendio al centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda, le fiamme avvolgono tutto l'edificio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito una parte del centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Il rogo è partito poco prima delle ore 17 di martedì 23 maggio. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza.

La struttura è stata evacuata in via precauzionale, ma a quanto pare non ci sono feriti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco.

Dove è partito l’incendio di Desenzano del Garda

Secondo le prime informazioni, il rogo si sarebbe sviluppato sulla copertura del centro commerciale, per l’esattezza nella zona in cui sono in corso i lavori tra gli uffici dell’Asst del Garda, l’ex Obi e un negozio di articoli sportivi.

Il centro commerciale, pochi mesi fa, era stato sottoposto a un’approfondita opera di restyling.

Decine di vigili del fuoco al lavoro

Nel centro commerciale del Basso Garda, poco distante dall’autostrada, stanno lavorando incessantemente 74 vigili del fuoco con 8 squadra, 6 autobotti, due autoscale, un carro aria e un carro schiuma.

Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate da Brescia, Castiglione delle Stiviere e Verona. Inoltre, sul posto sono arrivati anche i volontari della Protezione civile e i tecnici dell’Arpa Veneto, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.