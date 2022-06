Lanciano, nonna e nipote di 1 anno investiti sulle strisce: grave il bambino, ricoverato in codice rosso

Dramma a Lanciano. Una donna di 62 anni è stata investita la mattina di mercoledì 29 giugno, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali nel quartiere Santa Rita. Insieme a lei, nel passeggino, il nipotino di un anno. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale, dove è ricoverato, in codice rosso.

Chi guidava l’auto

L’incidente è avvenuto a Lanciano, in provincia di Chieti, nel quartiere Santa Rita, precisamente alla rotatoria tra via Masciangelo e via Sigismondi.

Alla guida dell’auto che ha investito nonna e nipotino, verso le 9:30 di mercoledì 29 giugno, una 78enne.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’incidente, tra via Masciangelo e via Sigismondi, a Lanciano (Chieti)

Forse abbagliata dal sole, la donna – al volante di una Fiat Panda – non avrebbe visto i pedoni.

A ricostruire le modalità dell’incidente ci sta pensando la polizia locale di Lanciano, impegnata con i rilievi di rito.

L’impatto e la corsa in ospedale

Nell’urto, il passeggino su cui si trovava il bambino si è ribaltato: il piccolo è finito a terra.

È ricoverato nel reparto pediatrico dell’ospedale di Pescara, dove è arrivato in codice rosso per un politrauma.

Come sta la nonna

La nonna del piccolo, fortunatamente, ha riportato solo delle contusioni alla schiena.

Si trova con il nipotino in ospedale.