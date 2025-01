Investiti dall'auto dei carabinieri a Genova che sfrecciava a sirene accese: marito e moglie in ospedale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Carabinieri investono due pedoni a Genova

Un grave incidente si è verificato in Liguria nella tarda mattinata di oggi – martedì 14 gennaio 2025 – in corso Aldo Gastaldi, nel quartiere di San Fruttuoso di Genova.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, una gazzella dei Carabinieri che pare procedesse a sirene spiegate ha travolto due persone che stavano attraversando, due coniugi di circa 70 anni.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà La zona di Genova dove una volante dei Carabinieri ha investito due anziani coniugi che attraversavano la strada

Non sono ancora chiari i motivi per i quali la coppia di anziani sembrerebbe non aver udito l’avvicinarsi delle sirene accese, con la volante dei Carabinieri che li ha colpiti (fortunatamente) di striscio mentre procedeva in velocità dopo aver probabilmente ricevuto una richiesta di intervento.

L’arrivo dei soccorsi

Dopo essere stati colpiti, i due anziani coniugi sono finiti a terra e sono stati soccorsi dai passanti fino all’arrivo del personale medico del 118, che ne ha accertato le condizioni prima di provvedere al trasferimento dei due pedoni presso il vicino ospedale di San Martino in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale, che fin da subito sono stati impegnati nell’effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

Dopo gli accertamenti, i medici del nosocomio genovese hanno escluso lesioni gravi nei due anziani vittime dell’incidente.

Un altro pedone investito a Genova

Sempre nella mattinata di oggi, una donna è stata investita mentre attraversava la strada in via Paolo Reti, nel quartiere Sampierdarena del capoluogo ligure.

La donna è stata colpita da una moto, e sia la vittima che il motociclista sono rimasti feriti nell’incidente, con il pedone che ha avuto la peggio: la vittima ha difatti riportato un trauma cranico e la rottura del femore, ed è stata trasportata all’ospedale San Martino, mentre il conducente del mezzo a due ruote è stato ricoverato presso l’ospedale Villa Scassi.