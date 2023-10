La salma di Marcello Vinci rientra in Italia dalla Cina dopo quasi 8 mesi: cosa si sa della misteriosa morte

Finalmente a breve rientrerà in Italia la salma di Marcello Vinci, il giovane di 29 anni originario di Fasano (Brindisi) che è morto in circostanze misteriose in Cina quasi otto mesi fa.

Il corpo del giovane arriverà in Italia giovedì 26 ottobre

Il corpo di Marcello arriverà il 26 ottobre alle ore 19 all’aeroporto di Fiumicino.

La notizia è stata confermata dalla famiglia, che da quando ha perso il caro lotta per il rientro in Italia del cadavere e per far sì che venga fatta totale chiarezza sul caso.

Secondo gli investigatori cinesi Vinci si è suicidato

Tuttavia, al momento, rimane una fitta coltre di mistero sulla scomparsa del 29enne, deceduto dopo essere precipitato dal 35esimo piano di un grattacielo a Chengdu.

La tragedia si è consumata nella notte tra il 5 e il 6 marzo scorsi.

Secondo gli investigatori cinesi il dramma sarebbe un caso di suicidio. Tuttavia tale versione non è mai stata accettata dai parenti del giovane pugliese, che lavorava come interprete in una scuola del consolato.

La serata trascorsa con un uomo conosciuto sui social

Stando alla ricostruzione degli inquirenti cinesi, Vinci, prima di morire, ha passato la serata in casa di un uomo conosciuto in chat, sui social.

Tale persona ha raccontato che quella sera Marcello si è sentito poco bene. Da qui la decisione di stendersi sul letto. Il proprietario di casa ha aggiunto che in seguito ha udito un tonfo per poi accorgersi che il 29enne era precipitato.

L’uomo è stato trattenuto dagli inquirenti per 15 giorni e poi è stato rilasciato.

Sempre secondo la versione degli investigatori cinesi, il proprietario di casa, quella notte, prima di chiamare la polizia avrebbe ripulito la dimora per poi nascondersi in un armadio.

Vinci si era trasferito in Cina nel 2018 dopo aver conseguito la laurea in Relazioni internazionali.

Sul suo decesso sono in corso indagini della Procura di Roma e di quella di Brindisi.