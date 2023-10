Uomo urina nella vasca di malto del birrificio: in Cina scoppia lo scandalo della fabbrica di birra Tsingtao

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

È scoppiato il “pee-gate” in Cina: le immagini di un uomo, presumibilmente un dipendente del birrificio della Tsingtao, immortalato mentre urina in una delle vasche di malto nelle quali viene preparata la nota birra cinese, sono diventate virali, e hanno portato all’apertura di un’indagine della polizia.

Il video dell’uomo che urina nella vasca

Il video è stato pubblicato per la prima volta giovedì 19 ottobre, e in poco tempo è diventato virale sui social media cinesi, con decine di milioni di visualizzazioni raggiunte in poche ore solo sulla popolare piattaforma Weibo.

Nel video si vede un uomo, che indossa un’uniforme blu e un caschetto di sicurezza giallo, arrampicarsi furtivamente su una delle vasche di malto del magazzino, per poi iniziare ad urinare al suo interno.

Хятадын #Tsingtao 🍺 пивоны үйлдвэрийн ажилтан пиво руу (танкруу) шээж байгаа бичлэг гарч, Хятадын пивоны 15%-г хангадаг бренд бөөн асуудалд орж байна!Өмнө үйлдвэрлэгдсэн пивонууд зүгээр гэж байгаа ч хэдэн жил ингэснийг хэн мэдлээ!!Хятадууд өрсдөө Цинтао уухгүй гэлцэж байгаа аж!… pic.twitter.com/syPpHnla1R — The ЮҮХҮҮ (@JagaaRT) October 22, 2023

Il video, postato da un utente di X, nel quale si vede un uomo urinare all’interno di una delle vasche di produzione della birra Tsingtao

L’azienda che produce la birra Tsingtao ha fatto sapere già il giorno dopo di aver contattato la polizia in seguito alla diffusione del video, e che un’indagine per far luce sulla vicenda è stata aperta.

Il comunicato dell’azienda

“La nostra azienda attribuisce grande importanza al video diffuso registrato nel birrificio n. 3 di Tsingtao il 19 ottobre”, ha affermato il produttore di birra in una nota.

“Abbiamo denunciato l’accaduto alla polizia il prima possibile – continua poi il comunicato – e gli organi di pubblica sicurezza sono coinvolti nelle indagini. Attualmente, il lotto di malto in questione è stato completamente sigillato”.

In ogni caso, nel tentativo di rassicurare i consumatori, l’azienda ha assicurato che continuerà a “rafforzare le proprie procedure di gestione e di sicurezza per poter garantire la qualità del prodotto”.

La birra Tsingtao

La Tsingtao Brewery Co. è il secondo produttore di birra più grande della Cina, nonché uno dei marchi di bevande più conosciuti del Paese. Le sue alte bottiglie di birra chiara venduti nei bar e nei ristoranti di tutta l’Asia orientale, e possono facilmente essere trovate anche nel resto del mondo.

Non è stato però ancora chiarito se l’uomo in questione sia un dipendente dello stabilimento. Secondo i vertici del birrificio, la risoluzione del video “è troppo bassa per determinare se l’uomo vestito in uniforme è effettivamente un dipendente dell’azienda”.

Sui social cinesi il video ha creato molto scalpore, ma allo stesso tempo è diventato velocemente terreno fertile per l’ironia di molti utenti, che non hanno per l’occasione di fare una battuta sulla vicenda. Uno di loro, ad esempio, ha commentato il video affermando: “Ho sempre detto che questa birra è fatta con la pipì di cavallo. Evidentemente mi sbagliavo”.