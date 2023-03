Marcello Vinci morto improvvisamente a Shanghai: post della madre su Facebook, dubbi sul suicidio del 29enne

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un 29enne di Martina Franca, Marcello Vinci, è morto improvvisamente e in circostanze misteriose a Shanghai, in Cina, nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2023. Il giovane, che viveva in Asia da cinque anni, sarebbe stato trovato privo di vita dalla polizia locale, probabilmente morto suicida, ma la famiglia esclude questa pista e ha denunciato l’accaduto chiedendo chiarezza sui social.

Muore improvvisamente in Cina, l’appello della famiglia

A informare la famiglia Vinci del decesso di Marcello sono state le autorità cinesi che hanno chiamato in Italia per dare la notizia. Il ragazzo, secondo quanto riferito, è stato trovato privo di vita e per le autorità locali i dubbi sarebbero ben pochi: Marcello si sarebbe suicidato.

Questa ipotesi, però, non trova d’accordo la famiglia, con la mamma che ha affidato ai social un lungo messaggio per cercare di ricostruire le ultime ore di vita del figlio. “Chiunque degli amici ha avuto contatti con Marcello tra il 5 e il 6 marzo, chiedo umilmente di fornirmi ogni minimo dettaglio, potrebbe essere di gran aiuto alle indagini” ha scritto la mamma, Angela Berni, su Facebook.

Per la famiglia, dunque, le circostanze e le ragioni che hanno causato il decesso del ragazzo non sono chiare.

Chi era Marcello Vinci

Nato a Martina Franca, Marcello Vinci si era laureato all’Istituto di studi internazionali con una tesi sul Dragone che veste Made in Italy e nel 2017 si era trasferito in Cina. Dal 2019 operava per un’azienda italiana di moda e confezioni, attiva in Cina e ad Hong Kong ed era anche interprete e traduttore.

Nella sua carriera, dopo aver lavorato a Roma al Colosseo, aveva fatto incetta di esperienze internazionali, ma con la voglia sempre presente di tornare in patria. In un recente post sui social di dicembre 2022, scriveva: “L’unico desiderio sotto l’albero è che questo sia il mio ultimo anno in Cina”.

Sgomento sui social

Appresa la notizia della morte, amici e conoscenti hanno scritto un messaggio di cordoglio sulle pagine social di Marcello Vinci. A ricordarlo una sua insegnante: “Lo ricordo bambino, sempre elegante e curato, lo ricordo orgoglioso alla maturità e felice di poter iniziare la sua vita lontano da casa. Seguivo, come tanti, le sue avventure in Cina, orgogliosa anche io di quello che era diventato”.

Gli amici lo ricordano come ““educato, rispettoso, rispettoso, simpatico, allegro e sicuro di sé, un’anima buona”.