Gaia Tortora difende Enrico Mentana dopo il caso Lilli Gruber a La7: "No a insulti passati sotto silenzio"

Gaia Tortora, vicedirettore del telegiornale di La7, è intervenuta pubblicamente in difesa di Enrico Mentana dopo la querelle con Lilli Gruber per lo sforamento dei tempi prima del suo programma “Otto e Mezzo”. Con un post su X, Tortora ha mostrato solidarietà a Mentana e puntato il dito sul “silenzio” dell’azienda in merito a tutta la vicenda, un aspetto sottolineato dallo stesso direttore prima sui social, e poi in coda al telegiornale di martedì 7 maggio con parole suonate come un “ultimatum“.

Si estende quindi la portata del “terremoto” interno al comparto informazione di La7, dopo che fra due figure di punta come Enrico Mentana e Lilli Gruber sono letteralmente “volati gli stracci”.

Sulla questione è intervenuta anche il vicedirettore del telegiornale, Gaia Tortora, che ha manifestato pubblicamente la propria solidarietà al direttore per quello che è stato considerato un “insulto” ricevuto da Lilli Gruber.

Cosa ha scritto su X Gaia Tortora su Mentana, Gruber e La7

Nel post affidato al proprio account X, Tortora ha voluto in qualche modo chiarire che la sua posizione nella redazione del telegiornale non implica il sostegno “a prescindere” al suo direttore.

“Sono vicedirettore del tgla7 di Mentana. Quindi conosco meccanismi e regole. Spesso discutiamo e non siamo d’accordo. E per fortuna” ha scritto sulla piattaforma.

“Ma gli insulti non possono passare sotto silenzio. Solidarietà pubblica. #Mentana” ha affermato Tortora, riferendosi più o meno direttamente all’assenza di interventi da parte dell’azienda, accusata di non prendere posizione e non difendere il direttore del telegiornale.

L’ultimatum di Enrico Mentana nel Tg di La7

Dopo aver dedicato un lungo post sui social alla questione, Enrico Mentana ha voluto chiarire durante il telegiornale di martedì 7 maggio la situazione anche di fronte agli spettatori televisivi, ai quali ha chiesto scusa per i tempi che si sono allungati oltre la durata normale.

Secondo Mentana, l’eventualità di allungarne i tempi sarebbe comunque qualcosa che spesso accade il lunedì, come “stabilito e concordato con l’azienda”, a maggior ragione in una giornata costellata di fatti rilevanti da raccontare e commentare come quella in questione.

Mentana ha quindi nuovamente parlato di parole “offensive” ricevute da Lilli Gruber, puntualizzando che da parte sua non sono mai arrivate offese a nessuno durante i 14 anni di conduzione.

Allo stesso tempo, il direttore ha sottolineato l’amarezza per il “mutismo” di La7 di fronte alla questione, lanciando un ultimatum: “Domani vedrò se ci sarà qualcosa se no ne trarrò le dirette conseguenze” ha affermato, chiudendo il telegiornale.