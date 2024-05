Enrico Mentana ancora contro Lilli Gruber lancia un ultimatum a La7: "Mutismo azienda, trarrò le conseguenze"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Enrico Mentana ha chiesto un segnale a La7 dopo le parole, definite “molto sgradevoli e offensive”, pronunciate da Lilli Gruber nei suoi confronti per il ritardo nell’inizio della puntata di Otto e mezzo di lunedì. In coda al telegiornale di martedì 7 maggio, il direttore ha rinforzato il concetto già espresso sui social con parole che suonano quasi come un “ultimatum“. Mentana attende che l’azienda prenda posizione quanto prima: in assenza di interventi convincenti, “ne trarrà le conseguenze”.

Enrico Mentana attacca Lilli Gruber e La7: un ultimatum all’azienda?

Il nuovo episodio del botta e risposta fra Enrico Mentana e Lilli Gruber è andato in scena al termine del telegiornale delle 20 di martedì 7 maggio.

Il direttore si è scusato con il pubblico, ricordando quanto successo il giorno prima, con la dilatazione dei tempi imputabile a una serie di motivi, fra cui gli importanti fatti del giorno e lo spazio per i sondaggi.

Uno sforamento che, ad ogni modo, accade spesso il lunedì e che sarebbe ampiamente “stabilito e concordato con l’azienda”, come specificato da Mentana.

Il “mutismo” di La7 e le voci su Mentana al Nove

“Lilli Gruber ha avuto delle parole sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto” ha sottolineato Mentana senza girarci intorno.

“In 14 anni di questo telegiornale non ho mai offeso direttamente nessuno: gradirei reciprocità a questo riguardo” ha aggiunto Mentana, passando poi a imputare all’azienda un atteggiamento di “mutismo” in merito alla vicenda.

“Domani vedrò se ci sarà qualcosa: se no, ne trarrò le dirette conseguenze” ha concluso Mentana. Parole che lasciano spazio a varie interpretazioni, con in primis la possibilità che il giornalista possa lasciare La7 in aperta polemica e accettare l’offerta di un nuovo progetto, magari sul Nove.

Discovery vorrebbe Enrico Mentana: la polemica con La7 possibile preludio dell’addio

Non è un mistero che Discovery si stia producendo in investimenti importanti per il suo canale, dopo l’esperimento (al momento di grande successo) con Fabio Fazio e aver strappato alla Rai anche Amadeus.

Ciò che manca alla rete è proprio il polo informativo, ed Enrico Mentana sarebbe stato individuato come l’uomo chiave e di prestigio per inaugurare il nuovo comparto.

Un giornalista che – lo dice la sua carriera – ha sempre abbracciato volentieri le sfide, e che porrebbe nell’immediato il Nove come un serio competitor per i programmi di informazione sugli altri canali nazionali.