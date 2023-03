Bimba italiana muore in asilo nido in Belgio: aperta inchiesta, la ricostruzione dell'educatrice non convince

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una bimba di sei mesi, di origini italiane, ha perso la vita in Belgio dopo essere caduta mentre si trovava all’asilo nido. La piccola, trasportata d’urgenza in ospedale, ha lottato tra la vita e la morte in rianimazione per alcuni giorni, ma le profonde ferite al cranio e l’emorragia cerebrale conseguenti alla caduta non gli hanno lasciato scampo. Sull’episodio è stata aperta un’inchiesta dopo che la ricostruzione dell’incidente fornito dall’educatrice che l’aveva in custodia non ha convinto il medico legale.

Indagini sulla morte della bimba italiana in Belgio

La piccola, secondo quanto riferito dall’Ansa, sarebbe caduta mentre si trovava all’asilo nido di Kessel-Lo, nei pressi di Lovanio. L’educatrice, cercando di ricostruire l’accaduto, aveva riferito che la piccola era caduta accidentalmente.

Ma le parole della babysitter non hanno convinto il medico legale che è stato nominato già dopo poche ore dall’arrivo della piccola in ospedale. Le ferite riportate dalla bimba, infatti sarebbero non compatibili con una caduta accidentale. Per questo motivo le forze dell’ordine hanno deciso di aprire un’inchiesta per fare chiarezza.

Indagata la baby sitter

Secondo quanto ricostruito, la donna che aveva in custodia la piccola è stata iscritta nel registro degli indagati per il sospetto di aggressione e percosse. Le ferite riportate dalla piccola, una grave frattura cranica con conseguente emorragia cerebrale fatale, sarebbero infatti non compatibili con le parole riferite dall’educatrice.

Il dolore dei genitori

La piccola era nata e viveva in Belgio con i genitori, entrambi italiani. Il papà è di Pisa, mentre la mamma ha origini pugliesi, di Carmiano. Sono stati proprio i due ad annunciare la morte della bimba: “A. non si sveglierà più. Sono stati i sei mesi più belli della nostra vita e la sua perdita ci lascia una voragine nel cuore. Il babbo e la mamma ti penseranno sempre”.

Dolore e sgomento a Carmiano, paese di nascita della mamma. Il sindaco Giovanni Erroi ha inviato un messaggio alla donna e al marito che da anni vivono in Belgio: “Siamo davvero rammaricati e vorrei esprimere il mio cordoglio e le condoglianze a nome di tutta la cittadinanza alla famiglia per questo tragico incidente. Conosco tutti i parenti della madre, il fratello, i cugini. Carmiano ha 12mila abitanti. La madre e’ via ormai da qualche anno”