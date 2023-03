Bimbo di 7 anni muore soffocato per un palloncino a Montegaldella scoppiato in bocca mentre stava giocando

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un bambino di 7 anni è morto soffocato dai frammenti di un palloncino di gomma che gli era scoppiato in bocca dopo averlo addentato.

Cosa è successo a Ghizzole di Montegaldella

La tragedia si verificata nella giornata di venerdì 24 febbraio a Ghizzole di Montegaldella, piccolo centro nella provincia di Vicenza ed è stata resa nota dal ‘Giornale di Vicenza’.

Secondo quanto è stato ricostruito, il bambino, affetto da sindrome di down, si trovava poco dopo le 15 a casa assieme alla nonna ed era intento a giocherellare con il palloncino quando lo avrebbe addentato facendolo scoppiare. Qualche frammento gli sarebbe così caduto in gola, ostruendogli le vie aeree.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio a Ghizzole, frazione di Montegaldella, nella provincia di Vicenza in Veneto. Il decesso si è verificato due giorni dopo all’ospedale San Bortolo a Vicenza.

I soccorsi, il coma e il decesso in ospedale

La nonna del bambino si è precipitata a chiamare i soccorsi. L’ambulanza del Suem è intervenuta sul posto, dove sono state avviate le procedure di rianimazione sul bambino, in seguito ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è arrivato in coma. Due giorni dopo, purtroppo, è arrivata la notizia della morte cerebrale del bambino, rimasto troppo tempo in ipossia.

La Procura, alla luce della ricostruzione su quanto accaduto, ha deciso di non aprire alcun fascicolo ritenendo che non ci siano responsabilità in merito all’episodio che ha portato alla morte del bimbo.

Quando si terranno i funerali del bambino

I funerali del bambino, arrivato a Ghizzole di Montegaldella assieme alla sua famiglia dal Sud Italia 3 anni fa, sono in programma alle ore 15 di giovedì 2 marzo, nella chiesa di San Tarcisio di Ghizzole. Per ricordare la sua memoria sono già pronti dei cuori colorati e una canzone da intonare durante la cerimonia.

Nella mattinata di lunedì 26 febbraio la notizia della morte del piccolo è stata comunicata dalle insegnanti della scuola primaria di Montegaldella ai piccoli alunni che frequentavano la classe prima assieme a lui. Gli insegnanti lo ricordano come un bimbo affettuoso e gioioso, che si era integrato perfettamente con il resto della classe.