Pestato un 17enne a Roma davanti ai passeggeri della metro: aggredito da 4 ragazzi e ferito con una pietra

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Un 17enne è stato pestato oggi martedì 7 maggio davanti ai passeggeri della metro B di Roma all’altezza della fermata San Paolo, nel sud della città. L’aggressione nel primo pomeriggio dopo un litigio del ragazzo con altri due, entrambi rom, poco distante dalla metro, che tornati con altri due amici avrebbero picchiato la vittima colpendola anche con una pietra alla testa. Ferito, il 17enne è stato portato in ospedale.

A Roma pestato 17enne davanti ai passeggeri della metro B

Nel pomeriggio di oggi martedì 7 maggio nei pressi della fermata San Paolo della metro B di Roma un 17enne romano è stato pestato da 4 ragazzi davanti ai passeggeri.

Come riporta RomaToday, intorno alle 14.30 il ragazzo avrebbe avuto un litigio con altri due, entrambi rom, in viale Giustiniano Imperatore, non lontano dalla metro.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La fermata della metro B San Paolo, a Roma

Allontanati, poco dopo i due sono tornati forti di un’altra coppia di amici, con i 4 che dopo aver trovato il 17enne lo avrebbero inseguito fin dentro la stazione.

Il pestaggio con calci, pugni e una pietra da parte di 4 ragazzi rom

I 4 ragazzi avrebbero infine pestato il 17enne prendendolo a calci e pugni, fin quando uno degli aggressori non ha colpito l’adolescente alla testa con una grossa pietra.

La scena si è svolta sotto lo sguardo sconvolto dei passeggeri della metro B, che hanno visto poi i 4 fuggire tra il panico dei presenti.

Il ricovero del 17enne e le indagini sui 4 aggressori

Il ragazzo 17enne romano aggredito oggi pomeriggio alla fermata San Paolo della metro B di Roma è stato portato immediatamente in ambulanza in ospedale.

Preso in cura dall’equipe del Sant’Eugenio, che è intervenuta sull’importante ferita alla testa, l’adolescente è stato poi dimesso e ascoltato dalla polizia.

Le autorità infatti stanno eseguendo le indagini dopo aver acquisito le immagini di videosorveglianza che dovrebbero aver ritratto i 4 aggressori.