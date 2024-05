21enne precipita da un ponte a Vienna e muore: aveva raggiunto il fratello per cercare lavoro

Tragedia a Vienna, dove un 21enne è morto dopo essere precipitato da un ponte. Secondo le prime indiscrezioni il giovane, un italiano originario di Piobbico (PU), si trovava nella città austriaca per trovare un lavoro. Nella stessa città viveva il fratello. Per il momento non è dato conoscere i dettagli dell’accaduto, soprattutto non sono note le circostanze che hanno anticipato il dramma.

21enne precipita da un ponte a Vienna

Come riporta ‘Corriere Adriatico’, la tragedia ha avuto luogo nella notte tra venerdì 3 maggio e sabato 4. Un ragazzo di 21 anni originario di Piobbico, nella provincia di Pesaro e Urbino, è precipitato da un ponte a Vienna in circostanze ancora da chiarire.

Quando sono arrivati i soccorritori per il giovane non c’era più nulla da fare. Come detto in apertura, non è ancora dato conoscere i dettagli della vicenda.

Il padre, appresa la notizia, si è subito precipitato a Vienna. Del fatto sono a conoscenza anche i carabinieri di Piobbico, che per il momento non sono in grado di fornire altri dettagli.

La tragedia è diventata di dominio pubblico solamente nel weekend, e sui social si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio di una comunità ancora incredula.

Muore mentre cercava lavoro

A rendere ancora più straziante la notizia è il fatto che il 21enne, dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Alberghiero, da tempo aveva raggiunto Vienna dove già si trovava il fratello. La sua era una sistemazione provvisoria nell’attesa di trovare un lavoro che gli consentisse un minimo di indipendenza economica e crescita professionale.

Come riporta ‘Corriere Adriatico’, il giovane era un ragazzo riservato e che spesso trascorreva il tempo libero all’Acli.

