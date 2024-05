Latte Pavilat e latte Esselunga richiamati dai supermercati per "gusto anomalo": quali sono i lotti ritirati

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Esselunga ha annunciato il ritiro dai propri supermercati di un lotto di latte del marchio Pavilat. Il motivo del richiamo è “gusto anomalo”.

Lotti di latte dal gusto anomalo

Il supermercato Esselunga, nella pagina dedicata alle note informative rispetto alle informazioni alla clientela per le allerte alimentari, ha richiamato alcuni lotti di latte del marchio Pavilat. I lotti fanno riferimento a diverse tipologie di latte, da quello parzialmente scremato Esselunga, parzialmente scremato e l’intero di alta qualità propri di Pavilat.

I lotti richiamati sono riconoscibili con attraverso la data di scadenza:

09/05/2024 per il lattearzialmente scremato con logo Esselunga

09/05/2024 per il latte parzialmente scremato

09/05/2024 per il latte intero

Le bottiglie sottoposte a richiamo sono quelle in Pet da 500ml e da 1Lt. La motivazione del ritiro è “gusto anomalo”, ma non è specificato il motivo del cambio di sapore (a differenza del richiamo per la zuppa di farro a rischio botulismo).

Fonte foto: Esselunga Latte Pavilat richiamato da Esselunga per “gusto anomalo”

Altri dettagli per riconoscere le confezioni richiamate

Ci sono altri dettagli inseriti nella nota di richiamo che permettono di capire perfettamente a quali confezioni di latte si fa riferimento. L’assenza di un numero di lotto potrebbe infatti creare fraintendimenti, ma con l’insieme delle caratteristiche si può arrivare a essere certi di quali siano i prodotti da non consumare.

Dettagli utili:

il nome del produttore è Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola

Società Cooperativa Agricola la sede dello stabilimento è via dei Mille n. 13/17 – 26015, Soresina (CR) in Italia

n. 13/17 – 26015, Soresina (CR) in Italia il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 03 171 CE

Cosa fare se si è acquistata una bottiglia di latte richiamata

L’indicazione di Esselunga è semplice. Chi ha acquistato il latte richiamato, nelle tre tipologie descritte e che corrisponde alle caratteristiche elencate, non deve consumare il prodotto (come nel caso del minestrone con pezzi di vetro).

In aggiunta all’avvertenza, è richiesta la riconsegna dell’articolo o degli articoli al punto vendita dove sono stati acquistati. Per qualsiasi altra informazione in merito, è attivo il “Servizio cortesia” al numero 840 000025.