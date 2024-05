28 bambini intossicati in piscina a Milano dopo aver inalato dei vapori: 5 di loro trasportati in ospedale

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tanta paura. Martedì 7 maggio 28 bambini tra i 3 e i 5 anni sono rimasti intossicati dopo aver inalato vapori all’interno della piscina Jacarandà a Milano, in via Procaccini. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco. Cinque di loro sarebbero finiti in ospedale insieme a sei adulti: nessuno sarebbe grave.

28 bambini tra i 3 e i 5 anni sono rimasti intossicati nella piscina Jacarandà di via Giulio Cesare Procaccini, a Milano, dopo aver inalato dei vapori all’interno della struttura.

Sul posto è intervenuto il nucleo Nbcr (nucleare-biologico-chimico-radiologico) del comando dei vigili del fuoco, che ha effettuato le opere di bonifica per capire cosa sia successo e individuare le cause.

Via Giulio Cesare Procaccini, a Milano

Oltre a vigili del fuoco e Protezione civile è intervenuto anche il 118 con un mezzo per le maxi emergenze e 7 ambulanze.

Soccorse in tutto 41 persone

I piccoli sono stati sistemati in un’area triage allestita dai pompieri e dalla Croce rossa.

Il 118 ha comunicato che le persone soccorse, tra bambini (28) e adulti (13), in tutto sono state 41.

11 persone in ospedale

Di queste, 11 (di cui 5 bambini) sono finite in ospedale a causa della “fuoriuscita di miscela di cloro“.

Presentano sintomi respiratori (tosse e irritazione delle vie aeree): sono tutte in codice verde (tranne due adulti in codice giallo).

Nessuno sarebbe in condizioni preoccupanti.