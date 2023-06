La mamma di Kata scomparsa a Firenze parla a Chi l'ha visto: tutti i dubbi della donna che scoppia in lacrime

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Non si fermano le ricerche per ritrovare Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da Firenze ormai da 12 giorni. Katherine Alvarez, la mamma della piccola, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della puntata di ‘Chi l’ha visto?’ andata in onda il 21 giugno. La giovane donna è stata intervistata per fare luce sulla vicenda che tiene con il fiato sospeso la comunità di Firenze e non solo. Nel programma tv di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, la mamma di Kata è scoppiata in lacrime. “Non abbiamo fatto niente di male”, ha detto.

La mamma di Kata parla a ‘Chi l’ha visto?’

Si continua a indagare sulla scomparsa della piccola Kata, la bimba di 5 anni di cui non si hanno tracce dal 10 giugno.

Nella serata di mercoledì 21 giugno, la mamma di Kata è intervenuta nel corso del programma tv di Rai 3 ‘Chi l’ha visto?‘, rilasciando un’intervista in cui è apparsa visibilmente scossa.

Bambina scomparsa a #Firenze: “Qualche giorno prima avevamo litigato con un’altra famiglia per la stanza”. La denuncia della mamma ai Carabinieri. Il racket delle stanze occupate dietro la sparizione della piccola Kata? Chi l’ha rapita? #chilhavisto→ https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/i3WiQgvIjj — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 21, 2023

Il tweet di ‘Chi l’ha visto?’ che mostra una denuncia della mamma di Kata

La giornalista della trasmissione Filomena Rorro, ha chiesto alla mamma di Kata chi abbia potuto portare via la bambina di appena 5 anni. “Non lo so”, ha risposto la giovane mamma.

Si indaga sul racket di stanze

In una denuncia riportata da ‘Chi l’ha visto?‘ emerge che la mamma di Kata avrebbe avuto una lite con un’altra famiglia dell’ex hotel Astor.

Sulla vicenda resta da chiarire il presunto racket di stanze. L’ipotesi principale su cui lavorano gli inquirenti, infatti, sarebbe quella di un rapimento a scopo di estorsione.

Nel corso della puntata del 21 giugno, inoltre, è stato trasmesso un video. Quello che si vede dalle riprese è una lite in cui un uomo, con in mano un coltello, tenta di aprire una porta che però è bloccata da qualcun altro.

Pare che la lite si sia consumata, qualche giorno prima della scomparsa di Kata, nella stanza della famiglia della piccola.

Il dolore della madre della piccola Kata

Nel corso dell’intervista, la mamma di Kata è scoppiata in lacrime. Sono trascorsi 12 giorni da quando la figlia è scomparsa dall’ex hotel Astor di Firenze, la struttura in cui Kata vive con la famiglia.

“Non lo so”, ripete la giovane donna. “Non abbiamo fatto niente di male”, aggiunge Katherine Alvarez senza trattenere le lacrime frutto di una tensione che non accenna a diminuire.

La mamma di Kata ha confessato di sentirsi “distrutta”. E ha rinnovato l’appello per trovare la figlia: “Se qualcuno sa o ha visto e ha paura di parlare, può chiamare me o miei familiari direttamente”, ha detto.