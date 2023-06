Il padre di Kata scomparsa a Firenze pensa che sia stata rapita la bimba sbagliata: ipotesi scambio di persona

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Spuntano nuove ipotesi sulla scomparsa di Kata. Il padre della bambina, che gli inquirenti stanno cercando da 10 giorni, pensa che sia stata rapita per sbaglio, in uno scambio di persona. Cosa si sa e cosa ha raccontato in procura.

Le parole del padre

Nella giornata di lunedì 19 giugno, il padre di Kataleya, Miguel Angel Alvarez Chiclio Romero, ha chiesto di essere ascoltato in procura, per avanzare nuove ipotesi sulla scomparsa della bambina.

Sentito dal sostituto procuratore della Dda, Christine Von Borries, ha fornito nuovi elementi che potrebbero rivelarsi utili nella ricerca.

Fonte foto: ANSA Lo sgombero dell’ex hotel Astor a Firenze, dove abita la bambina

Secondo Chicclo, qualcuno avrebbe rapito la figlia per sbaglio, al posto di un’altra bambina.

L’ipotesi del rapimento era già stata avvalorata da diverse testimonianze, secondo cui la bambina sarebbe stata presa da un uomo mentre si trovava nel cortile dell’ex hotel Astor.

Tra queste, quella dell’altro figlio di 8 anni, che aveva parlato di un uomo con i palloncini presente nel cortile il giorno della scomparsa.

Ma anche la possibilità di uno scambio di persona era già stata presa in carico dalla procura, dato che mancherebbe un movente per la scomparsa di Kata e anche la richiesta di un riscatto.

Il sequestro della bambina potrebbe essere dovuto a contrasti fra gruppi rivali, che si trovavano all’interno dell’occupazione all’hotel Astor.

Per uno dei legali che assiste il padre, l’avvocato Filippo Zanasi “il profilo del mio assistito, e anche quello di sua moglie, è tale che pensare a una vendetta perpetrata verso di loro è onestamente inverosimile, sempre che di vendetta si tratti”.

Secondo il legale della famiglia, l’ipotesi di uno scambio di persona “a grandi linee diciamo che questa sarebbe la soluzione forse più razionale e dunque quella su cui forse è il caso di addentrarci, però è anche vero che la procura sta andando avanti per piste che non ci è dato conoscere”.

Le indagini nell’ex hotel

Continuano, intanto gli accertamenti di polizia giudiziaria dei carabinieri all’interno dell’ex hotel occupato Astor, dove vivevano Kata e la madre.

Dopo lo sgombero dello stabile negli scorsi giorni, le forze dell’ordine hanno avviato una seconda ispezione per scovare elementi utili al ritrovamento della bambina, che al momento della scomparsa giocava in cortile.

Sono stati presenti anche due autospurghi, per pulire i pozzi dell’edificio.

Anche i legali della famiglia di Kata, intanto, hanno presentato formale istanza per effettuare un sopralluogo personale dentro l’ex hotel.

Le ultime immagini

Una speranza viene riposta anche nelle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Dopo i fotogrammi in cui saluta il fratello e rientra in cortile alle 15.01, l’ultima immagine disponibile di Kata risale alle 15.12 e la immortala sulle scale dell’Astor.

Non si vede, però, la bambina uscire dal cancello principale. L’ipotesi, quindi, è che chi l’ha presa abbia utilizzato un passaggio alternativo.