La mamma di Kata denunciata per rissa: Katherine Alvarez avrebbe accoltellato una ragazza in discoteca

Katherine Alvarez, la mamma di Kata, avrebbe ferito con un coltello una giovane connazionale. La ragazza di 21 anni sarebbe stata colpita nei bagni di una discoteca. La donna è stata denunciata per lesioni aggravate.

La mamma di Kata denunciata per lesioni

I fatti sarebbero avvenuti fra l’1:30 e le 2:00 del mattino di domenica 19 novembre.

Katherine Alvarez avrebbe avuto una discussione in toilette con una ragazza peruviana per vecchie ruggini.

Le parole poi sarebbero sfociate nella violenza con cinque coltellate in tutto, fra volto e testa. L’aggressione sarebbe avvenuta all’interno del Tenax, locale in via Pratese a Firenze.

Il posto è stato raggiunto dagli operatori del 118 e da due volanti della polizia. Gli agenti hanno infine denunciato la signora Alvarez.

L’arma del delitto non si trova

Gli agenti non sono riusciti a trovare l’arma del delitto. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso e le sono stati applicati punti di sutura al volto.

La ragazza è stata giudicata guaribile in 20 giorni. Non è noto se sul suo viso rimarranno i segni dei fendenti.

La mamma di Kata ha dichiarato di avere agito per legittima difesa: “Mi ha aggredita e mi sono difesa”, ha detto.

Lo stato delle indagini sulla sparizione di Kata

Di Kata, la bambina di 5 anni sparita nel nulla all’ex hotel Astor di Firenze, non si sa più nulla dallo scorso 10 giugno.

Il 10 novembre Katherine Alvarez è stata portata all’ospedale di Careggi dopo aver ingerito della candeggina. Si tratta del secondo tentativo di suicidio per la mamma di Kata.

Anche il padre di Kata, Miguel Chicclo Romero, ha messo in atto un tentativo di suicidio: l’uomo ha cercato di uccidersi in carcere.

La procura di Firenze ha disposto un nuovo sopralluogo nell’ex hotel di via Maragliano. I pm hanno ripreso a indagare nel contesto delle persone che erano a più stretto contatto con Kata.

Come scrive l’Adnkronos, recentemente è stato nuovamente convocato in procura Carlos De La Colina, il peruviano considerato il capo degli occupanti sudamericani dell’ex hotel.

L’uomo è detenuto nel carcere di Sollicciano per un altro filone dell’inchiesta, quello sul presunto racket delle occupazioni all’Astor.