Appello a Papa Francesco per Kata scomparsa a Firenze: il messaggio disperato dei genitori della bimba

Il grido disperato dei genitori di Kata, la bambina scomparsa da Firenze, arriva fino a Papa Francesco. Katherine Alvarez e Miguel Chicclo Romero, tramite gli avvocati Sharon Matteoni e Filippo Zanasi, si sono rivolti al Santo Padre con una lettera per chiedere un aiuto nelle ricerche della piccola di cui si sono perse le tracce il 10 giugno 2023.

La lettera a Papa Francesco per Kata

Come riporta ‘Ansa’, Katherine Alvarez e Miguel Chicclo Romero hanno inviato una lettera a Papa Francesco per la figlia Kata.

Lo hanno fatto, i due genitori, tramite una lettera scritta dai due avvocati Sharon Matteoni e Filippo Zanasi.

Fonte foto: ANSA La piccola Kata, 5 anni, è scomparsa da Firenze il 10 giugno 2023. Insieme alla famiglia viveva nell’ex hotel Astor, ora sotto sequestro

Gli avvocati hanno spiegato che i genitori si rivolgono al Papa per “un’accorata richiesta di preghiera e di forza per continuare a resistere nella ricerca della piccola Kata”.

Quindi l’appello: “Aiutateci a ritrovare Kataleya. Con la speranza che Sua Santità possa trasmettere la forza per continuare a cercare la piccola e far comprendere alla mamma che non è sola”.

Uno scambio di persona? L’ipotesi sulla scomparsa

Per rispondere ai dubbi del padre Miguel Chicclo Romero secondo il quale la sua bambina sarebbe stata rapita per sbaglio, la Procura di Firenze ha ascoltato 14 persone dal Perù tra cui uno zio paterno e un altro uomo, entrambi detenuti nel carcere di Lima. Il secondo, specialmente, sarebbe stato coinvolto in una vicenda di droga nel 2022, a Firenze.

Secondo i pubblici ministeri Christine Von Borries e Giuseppe Ledda, dalla rogatoria non sarebbero emersi nuovi elementi utili alle indagini.

L’ipotesi dello scambio di persona emerge a seguito della vicenda di droga del 2022: in quell’occasione fu perquisita la casa di una donna che era madre di una bambina della stessa età di Kataleya.

Poco dopo la stessa donna sarebbe andata a vivere nell’ex hotel Astor, dal quale è poi scomparsa la piccola Kata. Proprio nell’ex hotel Astor si sarebbero consumati reati a scopo di estorsione, per questo non si esclude la pista del rapimento per vendetta.

I cacciatori di Calabria a Firenze

Il 25 ottobre all’ex hotel Astor sono arrivati i cacciatori di Calabria, un corpo specializzato nella ricerca di latitanti.

I militari hanno scavato per cercare sia le tracce della bambina che quelle dei suoi presunti rapitori.

Le ricerche non avrebbero prodotto risultati utili alle indagini.