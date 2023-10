La battuta di Paolo Crepet sulle donne vegane scatena le polemiche: "Che ci fai con una così? L'amore?"

Paolo Crepet ha sparato a zero contro i vegani, in particolare le donne vegane, durante un evento pubblico. Le sue parole non sono certamente passate inosservate e per questo motivo lo psichiatra e sociologo è ora oggetto di polemiche sui social, con Selvaggia Lucarelli tra i principali accusatori.

Cos’ha detto Paolo Crepet sulle donne vegane

Paolo Crepet non ci è andato leggero, e ha esordito con queste parole: “Sono diventati tutti vegani, questi sfigati di ventenni“.

Poi si lascia andare in una digressione sulle donne, un discorso che lo ha fatto diventare un bersaglio perfetto sui social.

Donne vegane= donne inscopabili che inventano cose e mangiano miglio. “Che ci fai con una così”. Parola di Crepet. pic.twitter.com/nw8e9ciKBw — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 3, 2023

Le sue parole: “Inviti una ragazza a cena e questa mangia miglio. Neanche condito con l’aceto balsamico, ma con l’aceto di mela… Ma che ci si fa con una così? L’amore?“.

Infine, l’affondo: “Ma a quella le viene in mente che dopo le vengono le occhiaie. Chissà che si inventa. Pazzesco. Moriremo eleganti”.

La replica di Selvaggia Lucarelli

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha commentato l’uscita di Crepet su Twitter, riproponendo la clip con l’intervento dello psichiatra.

In calce, scrive: “Donne vegane uguale donne insco**bili, che inventano cose e mangiano miglio. ‘Che ci fai con una così’. Parola di Crepet”.

Per il momento Paolo Crepet non risposto alle polemiche.

Il precedente con Sfera Ebbasta

Non è la prima volta che Paolo Crepet finisce al centro delle polemiche per le sue affermazioni.

Nel 2018, durante un intervento a ‘Domenica In’, lo psichiatra aveva commentato la strage di Corinaldo attribuendo parte delle responsabilità ai gestori della discoteca Lanterna Azzurra e una parte allo stesso Sfera Ebbasta.

In quell’occasione, Crepet aveva detto: “La responsabilità è da dividere tra i gestori del locale che hanno permesso l’ingresso di molte più persone rispetto alla capienza reale della discoteca e lo stesso Sfera Ebbasta, accusato di lanciare messaggi che esaltano l’uso di alcool e droga tra i giovani“.

Sullo stesso argomento era intervenuto in un’intervista rilasciata su Radio Capital. In quell’occasione aveva detto: “Io sono uno scrittore, e se io scrivessi per i ragazzi ciò che i trapper scrivono nelle loro canzoni, riceverei come minimo una telefonata dall’avvocatura della mia casa editrice”.