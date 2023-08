L’influencer vegana Giulia Pisco “respinta” da un ristorante in Puglia: “Andate da un’altra parte”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un’influencer si è vista rifiutare la prenotazione in un ristorante perché “qui non accettiamo vegani”. Questa la risposta della persona che ha preso la chiamata di Giulia Pisco, che su Instagram e TikTok gestisce profili seguiti da migliaia di persone in cui propone ricette vegane. “Andate da un’altra parte”, è stata la risposta del gestore del locale. La telefonata è stata poi pubblicata sui social ed è diventata virale, scatenando non poche polemiche.

Il rifiuto della comitiva di turisti vegani

Come spiegato dalla stessa giovane influencer, che si trova in vacanza in Puglia insieme ad alcuni amici, la scelta era caduta su quello specifico locale perché il menù presentava diversi piatti senza prodotti animali e derivati.

Ma quando Giulia Pisco ha specificato che si tratta di una comitiva composta da otto persone vegane, l’atteggiamento del gestore è cambiato e la prenotazione è stata rifiutata.

Le polemiche dopo il video postato sui social

“Colpa del pregiudizio”, ha poi raccontato sui suoi canali social la giovane influencer.

“Veramente avete tanti piatti come le orecchiette fave e cicoria”, ha provato ad argomentare la ragazza al telefono col ristoratore, che però è stato inamovibile. “La cucina pugliese ha dei piatti della tradizione che sono già naturalmente vegani. Quindi mi chiedo, perché perdere otto clienti escludendoli per pregiudizio quando le opzioni vegane in realtà si hanno?”, ha detto la ragazza nel post che ha raccolto migliaia di like.

Poi la comitiva ha trovato un posto in cui mangiare. Anche se il ristorante presentava nel menù piatti a base di carne o pesce, alla fine i ragazzi hanno trovato pietanze vegane.