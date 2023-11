L'attore Jamie Foxx e l'ombra delle molestie sessuali: accusato da una donna, presunti abusi nel ristorante

L’attore premio Oscar Jamie Foxx è accusato di molestie sessuali ai danni di una donna nel 2015.

L’accusa per Jamie Foxx

Secondo quanto riportato dal ‘New York Post’, Jamie Foxx avrebbe incontrato la donna in un ristorante di New York e l’avrebbe toccata in modo inappropriato. Le guardie del corpo dell’attore premio Oscar avrebbero fatto finta di nulla ma l’assalto sarebbe terminato con l’arrivo di un’amica della donna.

La donna ha citato in giudizio Jamie Foxx e il ristorante, affermando che ha dovuto “sottoporsi a cure mediche”, che “non è stata in grado di svolgere le sue attività abituali e regolari” e che “sarà permanentemente colpita dalle lesioni e dal disagio emotivo che ha subito”.

Jamie Foxx.

Le parole di Jamie Foxx sul matrimonio

Nel suo libro intitolato ‘Act Like You Got Some Sense’, Jamie Foxx ha scritto di non essersi mai considerato un “tipo da matrimonio”.

Le sue parole: “Poiché ho avuto due figli senza essere sposato con le loro madri, il tema del matrimonio mi ronzava attorno in un modo o nell’altro da anni. Tutti mi hanno chiesto di sposarmi”.

Il premio Oscar ha aggiunto: “Non sono mai stato convinto che il matrimonio fosse una buona idea per me. Ho avuto amici che hanno avuto grandi matrimoni, altri non così tanto. E non ho mai creduto che il matrimonio fosse necessario per crescere i miei figli in un’atmosfera sicura e amorevole”.

Chi è Jamie Foxx

Attore e musicista, Jamie Foxx (vero nome Eric Marlon Bishop) ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come attore comico in un locale per scommessa. Ha recitato in diverse sit-com, come per esempio ‘In Living Color‘, con Jim Carrey e i fratelli Wayans.

Jamie Foxx ha iniziato la carriera cinematografica nel 1992, recitando nel film ‘Toys – Giocattoli‘. Ha lavorato con grandi registi del calibro di Oliver Stone e Michael Mann. Nel 2005 ha vinto il premio Oscar per il suo ruolo da protagonista nel biopic su Ray Charles.

Negli anni successivi ha lavorato anche con Quentin Tarantino in ‘Django Unchained‘ ed è stato il “cattivo” Electro nella saga di Spiderman.

Come musicista, Jamie Foxx ha pubblicato 5 album, collaborando con diversi artisti importanti, come Kanye West, Mary J. Blige, Beyoncé, Jennifer Hudson, Justin Timberlake e Drake. Ha vinto anche un Grammy Award.

Lo scorso mese di aprile Jamie Foxx è stato ricoverato d’urgenza per complicazioni mediche. Dopo alcune settimane di apprensione per la sua vita, la famiglia ha annunciato che l’attore era in via di recupero.