Jamie Foxx torna a casa dopo il ricovero, la figlia smentisce le voci sull'attore: "È in convalescenza"

La figlia di Jamie Foxx, Corinne, mette a tacere le voci sulle condizioni di salute del pare e annuncia che l’attore è tornato a casa dall’ospedale. Ad aprile la star di Hollywood era stato ricoverato in una clinica in Georgia e alcuni ‘rumors’ circolati nelle ultime ore tra i media americani avevano riferito che la la famiglia stava per “prepararsi al peggio”. La smentita arriva dalla figlia con una storia su Instagram: “Aggiornamento dalla famiglia: è triste vedere come i media si scatenano. Papà è uscito dall’ospedale”, ha detto pubblicando una foto del papà.

Jamie Foxx esce dal ricovero: la smentita della figlia

“Mio padre è uscito dall’ospedale da settimane, è in convalescenza ora” ha aggiunto Corinne Foxx. “Ieri ha giocato anche a pickleball” ha continuato prima di comunicare che la prossima settimana annunceranno un lavoro “entusiasmante in arrivo”.

Fonte foto: ANSA Jamie Foxx insieme alla figlia Corinne

Il ricovero di Jamie Foxx

Jamie Foxx sarebbe stato portato in ospedale martedì 11 aprile mentre si trovava a lavoro sul set del film ‘Back in action’, una commedia di prossima uscita realizzata per Netflix, con Cameron Diaz, tornata sulle scene dopo quasi dieci anni. I due avevano lavorato insieme nei film Annie (2014) e nel dramma sportivo Any given sunday (1999).

Sul suo stato di salute erano cominciate a circolare diverse voci, alimentate dal mistero per le cause ignote che avevano portato al ricovero dell’attore.

Era stata la stessa star di Hollywood a rompere il silenzio lo scorso 4 maggio con un post pubblicato sulle sue pagine social con il quale ringraziava attraverso un breve messaggio scritto i fan per l’affetto e l’amore dimostrato: “Mi sento fortunato” aveva detto.

Chi è Jamie Foxx

Foxx, 55 anni, al secolo Eric Marlon Bishop, ha conquistato il premio Oscar come migliore attore nel 2005 per la sua interpretazione del pianista e cantante Ray Charles nel film biografico ‘Ray’, grazie al quale ha vinto per la stessa categoria anche il BAFTA, lo Screen Actors Guild Award, il Critics’ Choice Award e il Golden Globe.

L’attore è noto al grande pubblico anche per aver preso parte ad altre pellicole, come ‘Django Unchained’ del 2012, diretto da Quentin Tarantino, o Collateral (2004), Jarhead (2005), fino ai più recenti Spider-Man: No Way Home (2021) e Day Shift – A caccia di vampiri (2022).

Nella sua carriera Foxx si è anche dedicato alla produzione discografica, pubblicando cinque album e collaborando con numerosi artisti, tra cui Kanye West, Mary J. Blige, Beyoncé, Jennifer Hudson, Justin Timberlake e Drake.