Jamie Foxx costretto a scusarsi per una frase giudicata antisemita: cosa voleva dire l'attore premio Oscar

Jamie Foxx, attore premio Oscar per il film Ray, è finito al centro di una polemica social per colpa di una sua frase giudicata antisemita. La star è stata costretta a scusarsi ma per molti suoi follower non era affatto necessario.

Il post dell’attore giudicato “contro gli ebrei”

Tutto è partito da una frase condivisa da Jamie Foxx, al centro dell’attenzione non solo per i suoi recenti problemi misteriosi problemi di salute. Sui social, ha scritto: “Loro hanno ucciso questo tizio di nome Gesù… cosa pensi che ti faranno?!”.

Questa parole sono state interpretate come antisemite e una precisa accusa agli ebrei, che tuttavia la stessa Chiesa Cattolica ha “assolto” nel 1965. Molti utenti però l’hanno presa male, criticando anche l’attrice Jennifer Aniston per aver messo un like al post.

La verità, però, sarebbe ben diversa e in qualche modo la giusta interpretazione era già contenuta nel post di Jamie Foxx tramite gli hashtag che ha inserito alla fine: #fakefriends #fakelove

Cosa intendeva dire davvero Jamie Foxx

Tramite un secondo post sempre condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale, la star di Hollywood ha sentito il bisogno di scusarsi e specificare che cosa intendesse dire.

“Voglio scusarmi con la comunità ebraica e con tutti coloro che si sono sentiti offesi dal mio post – ha scritto – Ora so che le parole che ho scelto ha causato offesa e mi dispiace”.

Nel merito specifico, ha aggiunto: “Sono stato tradito da un falso amico ed è quello che intendevo con ‘loro’ non altro”. Secondo molti suoi utenti, non c’era bisogno di scusarsi e così stanno scrivendo sotto al suo messaggio.

I problemi di salute della star di Hollywood

Oltre che per questa polemica, Jamie Foxx è stato al centro dell’attenzione in questi mesi anche per alcuni mai chiariti problemi di salute. L’attore è stato ricoverato in ospedale ad aprile, ma la famiglia non ha mai chiarito perché.

Da poco è tornato ad apparire in pubblico, ma sono circolate alcune preoccupanti voci che riferivano di un Jamie Foxx quasi cieco e paralizzato a causa di effetti collaterali del vaccino anti-Covid. Una rivelazione diffusa da persone considerate vicine a tesi complottiste e che non ha mai trovato riscontro ufficiale: la figlia ha sempre solo parlato di generici problemi.

Attualmente su Netflix è disponibile la sua nuova commedia Hanno clonato Tyrone, dove recita al fianco di John Boyega e Teyonah Parris.