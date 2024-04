L'attacco di Israele all'Iran e la mossa dell'Italia svelata dal ministro Guido Crosetto con un post social

Mentre il più recente atto del conflitto Israele-Iran vede l’attacco di Tel Aviv con droni sul territorio iraniano, il ministro della Difesa Guido Crosetto fa sapere con un tweet che l’Italia è al lavoro per scongiurare un’escalation nel conflitto.

Alle 4:30 di venerdì 19 aprile (ora italiana), Israele ha lanciato un attacco contro l’Iran in risposta per quanto accaduto nel fine settimana. Nell’attacco è stata colpita una base militare a Isfahan. Al sicuro gli impianti nucleari.

Ricevo costanti aggiornamenti e seguo gli sviluppi della situazione in Medio Oriente. Con gli Alleati e Partner stiamo lavorando per scongiurare un’ulteriore escalation, invitare le parti alla moderazione affinché non si arrivi ad un punto di non ritorno.