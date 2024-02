John Travolta ospite a Sanremo 2024 dopo 18 anni: cachet da capogiro nel 2006, quanto era stato pagato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La 74^ edizione del Festival di Sanremo ha in programma tanti artisti, co-conduttrici e ospiti di livello anche internazionale. Tra questi il tanto atteso ritorno di John Travolta, idolo di Hollywood che per la seconda volta metterà piede sul palco dell’Ariston. L’attore tornerà infatti dopo 18 anni dall’ultima ospitata, dove incassò un cachet elevato e che fece discutere anche il presentatore dell’edizione Giorgio Panariello.

John Travolta a Sanremo 2024

La scorsa settimana Amadeus, attraverso un video riprodotto dal Tg1, aveva annunciato un ospite speciale. Dopo la conferma di Russell Crowe, anche John Travolta salirà sul palco di Sanremo 2024. Nella serata del 7 febbraio, insieme a John Travolta, anche Giovanni Allevi dopo la malattia che lo ha colpito.

Un ritorno, non una prima volta, per l’attore che 18 anni fa (nel 2006) aveva già fatto ridere il pubblico in un siparietto comico con Victoria Cabello.

Fonte foto: ANSA Victoria Cabello e John Travolta al Festival di Sanremo 2006

Cachet da capogiro

John Travolta ha una lunga e stimata carriera da attore hollywoodiano che negli anni gli ha fatto accumulare un patrimonio da circa 170 milioni di dollari. Guadagni derivati dai film (20-30 milioni a pellicola) e dai diritti di dischi e canzoni.

Un buon incasso all’attore è arrivato anche con il cachet di Sanremo 2006. In quell’occasione venne pagato 450 mila euro. Non dovrebbe essere meno da capogiro il cachet per il festival di Sanremo 2024, anche se le cifre non sono ancora state confermate.

Sanremo 2006

John Travolta venne invitato anche nell’edizione di Sanremo 2006, ma non venne apprezzato per il suo intervento. Lo stesso conduttore, Giorgio Panariello, aveva commentato sul cachet troppo elevato dell’attore rispetto alle sue capacità di intrattenere il pubblico.

L’intervista è stata portata avanti da Victoria Cabello, ma alla fine l’attore si ritrovò a cantare insieme al conduttore la canzone Volare.