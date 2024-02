Giovanni Allevi a Sanremo 2024 parla della malattia: cos'è il mieloma multiplo che ha colpito il compositore

Il pianista e compositore Giovanni Allevi salirà sul palco di Sanremo 2024 e parlerà della malattia che lo ha colpito, una forma di mieloma multiplo. Durante la conferenza stampa, Allevi ha anticipato ai giornalisti quale sarebbe stato il senso del suo discorso. Il suo racconto è stato interrotto da un applauso sincero e commosso.

Giovanni Allevi ha parlato con i giornalisti accreditati al Festival di Sanremo per raccontare della malattia che lo ha tenuto per due anni lontano dalle scene, una grave forma di mieloma multiplo:

Fonte foto: ANSA

Giovanni Allevi durante la conferenza stampa di Sanremo 2024.

La confessione ha scatenato un applauso commosso da parte dei giornalisti presenti in conferenza stampa.

Poi Giovanni Allevi ha raccontato, senza addentrarsi nei particolari, il senso del discorso che avrebbe tenuto sul palco di Sanremo di lì ad alcune ore:

Il discorso che terrò a Sanremo andrà a evidenziare come la malattia e la sofferenza abbiano rappresentato per me l’occasione di scoprire una nuova visione del mondo e delle cose.

In passato Giovanni Allevi aveva affrontato periodi bui in cui aveva ceduto allo sconforto. Poi aveva confessato di essere riuscito a trovare conforto nella meditazione.

Allevi ha spiegato come sia riuscito a sublimare dolore e sofferenza, trasformandole in un nuovo modo di comporre musica:

Durane le lunghe degenze in ospedale, chiaramente non avevo lo strumento a portata di mano, ma non è stato un problema perché ho potuto comporre musica nella mia mente. E ho fatto una bellissima esperienza, mi sono accorto che questa musica che ho elaborato durante questi ultimi due anni è totalmente libera, libera, libera! E dava un senso alla mia sofferenza. Quindi io trasformavo la mia paura, la mia ansia, la paura per il futuro, la paura che le terapie potessero non funzionare e il mio mal di schiena, in note. Che bello che la musica e l’arte siano un’occasione per trasformare la fragilità umana in una forza!