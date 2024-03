Joe Barone della Fiorentina in condizioni critiche dopo l'operazione: famiglia e calciatori al San Raffaele

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sono ore di paura in casa Fiorentina per le condizioni di salute di Joe Barone: il direttore generale del club viola è stato trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano e operato al cuore dopo un attacco cardiaco accusato domenica, mentre la squadra era in ritiro prima della partita di Serie A contro l’Atalanta (poi rinviata a data da destinarsi).

Come sta Joe Barone

Il primo (e per ora unico) bollettino medico ufficiale sulle condizioni di salute di Joe Barone è stato pubblicato sul sito della Fiorentina nella serata di domenica 18 marzo.

Nella nota si legge: “ACF Fiorentina comunica che il DG Joe Barone è attualmente ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano diretta dal Prof Zangrillo. Le condizioni cliniche sono critiche ma stabili. Barone è attualmente trattato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca. Un nuovo aggiornamento verrà diffuso nella giornata di domani (lunedì 19 marzo, ndr)”.

Cosa è successo al dg della Fiorentina Joe Barone

A ricostruire con precisione quanto accaduto a Joe Barone nella giornata di domenica è il ‘Corriere della Sera’: poco dopo l’ora di pranzo, il dirigente della Fiorentina si trovava nella sua camera d’albergo a Cavenago di Brianza e ha chiamato subito il direttore sportivo Daniele Pradè, lamentando dei fastidi all’altezza del cuore, oltre a dolore al petto e respiro affannoso.

Prade si è rivolto al medico sociale del club, che, al suo arrivo, avrebbe trovato Joe Barone già in arresto cardiaco. Il medico ha avviato tempestivamente le pratiche adottate in questi casi, prima tramite ossigeno e poi ricorrendo al defibrillatore.

Dopo i primi soccorsi, è stato attivato il trasporto al San Raffaele di Milano, tramite auto medica e ambulanza. In ospedale, Joe Barone è stato operato al cuore.

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato Joe Barone.

Gli ultimi aggiornamenti su Joe Barone

Mentre si attende il nuovo bollettino ufficiale sulle condizioni di salute di Joe Barone, nella mattinata di lunedì sono arrivati all’ospedale San Raffaele i figli del direttore generale della Fiorentina (Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella), provenienti dagli Stati Uniti d’America.

Da domenica sera, al fianco di Joe Barone, c’è anche la moglie Camilla. Anche diversi calciatori della Fiorentina si sono presentati all’ospedale di Milano per star vicino al dirigente.