Malore per Joe Barone, direttore generale della Fiorentina: rinviato il match di Serie A contro l'Atalanta

Spavento per la Fiorentina. Joe Barone, direttore generale della squadra di calcio toscana, ha accusato un malore poco più di un’ora prima della partita di Serie A contro l’Atalanta ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Il match, in programma alle ore 18 di domenica 17 marzo, è stato rinviato.

Malore per il direttore generale Joe Barone

La brutta notizia è arrivata mentre i calciatori della squadra e l’allenatore Vincenzo Italiano erano alle prese con la riunione tecnica nell’albergo per il ritiro prepartita, il Winter Garden Hotel.

Le prime indiscrezioni parlano di un infarto e di una situazione che sarebbe molto seria. Secondo alcune voci, anche i calciatori sarebbero stati presenti al momento del malore.

Barone è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano.

Rinviato il match di Serie A Atalanta-Fiorentina

Fin dalle prime notizie in merito alle condizioni del dirigente, era chiaro che il match di Serie A Atalanta-Fiorentina – in programma domenica 17 marzo alle 18 al Gewiss Stadium – sarebbe stato posticipato.

I viola hanno infatti richiesto il rinvio, prontamente accettato dal team bergamasco che ha ufficializzato la decisione attraverso un post su X. Al momento non è chiaro quando verrà recuperata la partita.

Chi è Joe Barone

Nato a Pozzallo (Ragusa) nel 1966, Joe Barone si è trasferito da bambino negli Stati Uniti insieme alla sua famiglia.

A Brooklyn ha cominciato il suo percorso che lo ha portato a conoscere Rocco Commisso, con cui ha cominciato a lavorare in Mediacom.

Il suo primo impegno nel mondo del calcio risale al 2017 quando diventa vice-presidente dei New York Cosmos, squadra di calcio statunitense.

Commisso decide di investire nella Fiorentina e punta proprio su Barone nel ruolo di direttore generale, che dal 2019 tiene le redini del club. Il suo contributo è stato fondamentale anche per il progetto del Viola Park.