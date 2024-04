Intossicati 18 studenti di Udine in gita: la polizia di Venezia ferma il treno per i malori, due ricoveri

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gita scolastica finita in ospedale a causa di una intossicazione per alcuni studenti dell’istituto tecnico Zanon di Udine al rientro da un viaggio in Toscana organizzato dalla scuola con tappa a Venezia.

Alunni di Udine intossicati, la polizia di Venezia fa fermare il treno: due ricoveri

Il treno su cui viaggiava la scolaresca è stato fatto fermare dalla polizia ferroviaria di Venezia in quanto 18 alunni hanno iniziato ad accusare sintomi da intossicazione alimentare, quali dolori addominali e nausea. Per due ragazzi è stato necessario il ricovero in ospedale.

I fatti risalgono allo scorso giovedì e sono analoghi alla vicenda avvenuta di recente a Montecatini Terme. Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio, dopo la partenza da Venezia, quando sono stati riscontrati i primi malori.

Fonte foto: ANSA

La Polfer, avvisata della situazione, ha bloccato il convoglio da cui sono scesi un paio di alunni per i quali, d’accordo con personale Suem fatto intervenire, è stato deciso il trasporto in ospedale per accertamenti.

Gli altri sono stati assistiti dal personale Trenitalia e dalla polizia ferroviaria. Appurato che non c’era nulla di grave, la scolaresca ha potuto continuare il viaggio verso casa.

Le cause dell’intossicazione alimentare

A provocare forti disturbi gastrointestinali è stata un’intossicazione alimentare. L’ipotesi è che sia stata causata da un pranzo al sacco fornito da un ristorante e consegnato a tutti gli studenti.

Il gruppo era partito da Udine il giorno di Pasquetta per un viaggio d’istruzione in Toscana. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, dopo la tappa a Venezia hanno iniziato a manifestarsi i primi malesseri tra i ragazzi.

Come poc’anzi spiegato, per due giovani si è deciso per il ricovero. Il resto della comitiva ha proseguito verso casa. Una volta a Udine, però, altre due ragazze sono state portate dai genitori al pronto soccorso Santa Maria della Misericordia per ulteriori controlli.

Il dirigente scolastico dell’istituto Zanon pronto a denunciare

Il dirigente scolastico dell’istituto Zanon, Pierluigi Fiorentini, ha riferito che gli studenti avrebbero mangiato tutti gli stessi cibi e ha annunciato la volontà di denunciare il fatto alle forze dell’ordine.