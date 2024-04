Intossicazione alimentare in gita a Montecatini Terme per tre scolaresche, in 52 ricoverati per disturbi

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Disavventura per tre scolaresche in gita a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, con numerosi alunni che sono stati ricoverati per disturbi gastrointestinali a carattere acuto in seguito a una intossicazione. A finire in ospedale sono stati in 52, tra minori, giovani e adulti, portati nei pronto soccorso di Pescia, Pistoia, Lucca, Prato, Empoli e Firenze.

Tre scolaresche intossicate a Montecatini

La gita si è trasformata in sfortunata per due scolaresche italiane e una serba. A essere coinvolti, infatti, sono stati gli studenti dell’Itet Carducci Galilei di Fermo e del liceo scientifico Paolo Ruffini di Viterbo, mentre una terza scolaresca, come detto, veniva dalla Serbia.

Secondo quanto riferito, tutte avevano cenato nell’albergo dove soggiornavano, mangiando pastasciutta con la panna, un secondo di carne e un dolce.

Nella notte, attorno alle 2, alcuni dei giovani italiani hanno cominciato a stare male subendo una intossicazione. In 19, tra alunni e docenti, ma anche un dipendente dell’albergo, sono stati trasportati in ospedale.

Nel corso della mattinata si è poi aggiunto un gruppo della scolaresca serba, in totale 33 persone di cui 18 minorenni e 15 adulti

Come stanno gli intossicati

Secondo quanto riferito dalla Asl Toscana tutti i coinvolti nell’intossicazione “sono in buone condizioni di salute ma restano in osservazione“.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia

La centrale operativa 118 Pistoia-Empoli ha attivato le direzioni sanitarie anche dei presidi ospedalieri di Lucca, Prato, Empoli, San Giovanni di Dio a Firenze e Prato, oltre a quelle di Pescia e Pistoia, già allertate, che si sono subito attivate per accogliere gli ulteriori pazienti in arrivo e trasportati con i mezzi soccorso.

Accertamenti sulle cause

Le tre scolaresche hanno sofferto di disturbi gastrointestinali a carattere acuto provocati molto probabilmente da quello che avevano mangiato nelle ore precedenti.

L’Asl Toscana ha fatto sapere di aver “attivato anche il Dipartimento di Prevenzione che, attraverso le varie strutture (igiene pubblica e sicurezza alimentare), ha avviato l’inchiesta epidemiologica finalizzata a individuare le cause che hanno determinato la sintomatologia e il successivo ricovero dei pazienti”.

Il sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini, appresa la notizia della disavventura, non si è sbilanciato: “Non sono state ancora accertate le cause dell’accaduto, pertanto prima di esprimere giudizi o tirare conclusioni la cautela è d’obbligo”.