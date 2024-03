Intossicazione alimentare in gita tra Fasano e Alberobello: vomito e mal di pancia per 70 studenti e docenti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Intossicazione in gita. Un gruppo di studenti di Milazzo è stato costretto al ricovero in ospedale insieme ai loro insegnanti per aver ingerito alimenti avariati durante una visita in Puglia, tra Alberobello e Fasano.

L’intossicazione tra Alberobello e Fasano

Grave intossicazione alimentare per diverse classi dell’Istituto tecnico industriale di Milazzo in gita in Puglia, tra Alberobello e Fasano. Durante il viaggio insegnati e alunni hanno iniziato ad accusare malesseri gravi.

Dolori addominali e vomito si sono diffusi in tutta la classe in gita, costringendo molti al ricovero in ospedale e all’intervento dei alcune ambulanze presso la struttura dove il gruppo risiedeva durante il viaggio di istruzione. Secondo le fonti sarebbero almeno 70 i ragazzi che sono rimasti intossicati da quanto mangiato durante la gita.

Fonte foto: Tuttocittà La zona tra Alberobello e Fasano, in Puglia, dove gli studenti di Milazzo hanno iniziato a sentirsi male durante la gita scolastica

Non ci sono certezze al momento a riguardo delle motivazioni di questi sintomi, ma le prime ipotesi avanzate dagli insegnati sarebbero legate al pollo mangiato dalla classe la sera prima dell’insorgere dei sintomi.

Il ricovero in ospedale degli studenti in gita

Dopo che i sintomi dell’intossicazione alimentare si sono diffusi a tutti i partecipanti alla gita di classe che avevano mangiato il pollo sospettato di essere all’origine del malessere, in molti, tra alunni e insegnanti, sono stati ricoverati in ospedale.

Per alcuni ragazzi è stato necessario il ricorso alle flebo per disintossicarsi e recuperare i liquidi e i nutrienti persi durante l’insorgenza dei sintomi della malattia, per la quale erano stati ricoverati.

Al momento la classe si trova ancora in Puglia e non è previsto, almeno nell’immediato, il rientro in Sicilia, prima che studenti e insegnanti abbiano avuto modo di riprendersi completamente.

Indagano i carabinieri dei Nas

Gli insegnanti responsabili della gita e degli alunni intossicati hanno immediatamente informato dell’accaduto i Nuclei anti sofisticazione dei carabinieri (Nas), perché compissero le verifiche adeguate.

Sotto accusa, come detto, il pollo servito dalla struttura che ospitava studenti e insegnanti in gita. Le forze dell’ordine stanno verificando eventuali responsabilità e violazioni delle norme sanitarie che possono aver portato all’incidente.