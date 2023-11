Inseguimento in auto a Mestre per evitare un controllo: auto dei carabinieri speronata, due agenti feriti

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Inseguimento di oltre un’ora per evitare un controllo. A Mestre un ragazzo di 21 anni ha speronato un’auto dei carabinieri ferendo i due agenti a bordo: temeva che gli venisse ritirata la patente perché aveva bevuto.

L’inseguimento di Mestre

Nella notte tra domenica e lunedì a Mestre, attorno alle 3:30, una pattuglia dei carabinieri nota un’auto con a bordo due ragazzi. Da uno dei finestrini viene gettato un oggetto e questo insospettisce i militari, che intimano lo stop.

Il conducente della vettura, un 21enne, invece di fermarsi accelera, tentando di seminare la pattuglia. Il ragazzo tenta varie manovre e finisce per speronare la macchina dei carabinieri che lo stava inseguendo.

La frazione di Oriago, nel comune di Mira, dove si è concluso l'inseguimento

Gli agenti a bordo subiscono nello schianto alcune fratture, uno al volto e l’altro alla spalla. Non sono più in grado di continuare l’inseguimento, ma una pattuglia della polizia è già intervenuta per fermare l’auto in fuga.

L’auto speronata e l’intervento della polizia

Il giovane alla guida della vettura che ha speronato i carabinieri procede la sua corsa anche dopo l’arrivo della polizia, attraversando Marghera e venendo fermato soltanto nella frazione di Oriago, nel comune di Mira.

L’inseguimento dura circa un’ora e al termine, dopo altri tentativi di ripartire, il 21enne viene estratto dall’auto. Il ragazzo però resiste all’arresto, prendendo a calci e pugni i due poliziotti che lo hanno bloccato.

L’autista e il passeggero, di 19 anni, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate e sono comparsi davanti al giudice la mattina di lunedì, per poi essere rimandati a giudizio con udienza fissata per il 30 novembre.

Le ragioni del conducente

In tribunale il ragazzo ha spiegato le sue ragioni per aver tentato la fuga. Era convinto di aver bevuto troppo e che in caso i carabinieri lo avessero fermato, gli avrebbero ritirato la patente. In realtà il test alcolemico ha dimostrato che i suoi parametri erano nella norma.

Con la sua testimonianza, il 21enne ha anche scagionato da ogni responsabilità il suo passeggero, che gli avrebbe intimato più volte di fermarsi durante il lungo inseguimento e non avrebbe aggredito i poliziotti al momento dell’arresto.