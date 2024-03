Insegnante malata di tumore licenziata a Torino, parla Anna Vitiello: "Indebitata per cercare di pagare tutto"

Non ha scelto di tacere Anna Vitiello, l’insegnante malata di tumore licenziata dal Primo Levi di Torino e ora in serie difficoltà per risolvere i problemi burocratici, un processo che si è arenato e per il quale sta dando fondo a tutti i suoi risparmi. Ascoltata dall”Ansa’, Anna Vitiello ha raccontato la sua storia.

Il suo incubo è iniziato nel 2007, quando le è stato diagnosticato un cancro al seno. Le cure avevano fatto regredire il tumore, ma poi si è manifestata la recidiva. Lei, originaria di Torre del Greco, si è trasferita in Piemonte nel 2004 dove ha insegnato in varie scuole fino a superare la prova per insegnare al Primo Levi di Torino, la scuola dalla quale è stata licenziata. Una notizia drastica, giunta a lei mentre si trovava in malattia, a seguito di una dichiarazione di inabilità.

“L’inabilità non è una giusta causa, al massimo mi ricollochi“, dice Anna Vitiello all”Ansa’, che dopo essersi trovata senza un lavoro ha richiesto la sua pensione tramite un Caf, ma dall’Inps non si vede ancora un saldo; inoltre, essendo stata licenziata senza tredicesima, Tfr né buona uscita, ha chiesto delucidazioni al Mef che ha rimbalzato il problema alla scuola, che a sua volta ha rimbalzato al Mef le responsabilità.

Ora Anna Vitiello non percepisce un’entrata fissa dall’ottobre 2023 e ha esaurito i suoi denari per poter sbloccare la situazione. Ricoverata nell’hospice di Carignano (Torino) chiede a gran voce che qualcuno si faccia carico del suo problema.