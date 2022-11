Inghiotte hashish, bambino di 18 mesi ricoverato all'ospedale a Novara: le sue condizioni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Un bambino di un anno e mezzo è stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Novara dopo aver ingerito sostanze stupefacenti, probabilmente dell’hashish. Il piccolo è arrivato in coma al pronto soccorso, ma dopo le prime cure dei medici non è più in pericolo di vita: le sue condizioni restano comunque serie.

Inghiotte hashish, bambino di 18 mesi all’ospedale

Il bimbo, residente con la famiglia a Novara, è stato ricoverato in ospedale nella serata di giovedì 24 novembre. Come riporta La Stampa, sono stati i genitori a portarlo al pronto soccorso poco prima della mezzanotte, spaventati dalla perdita di sensi del loro pargolo.

Il bimbo era in coma quando è arrivato al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Maggiore di Novara. Dopo i primi accertamenti, i medici hanno accertato che si trattava di una intossicazione da cannabinoidi: il bimbo aveva inghiottito dello stupefacente, probabilmente dell’hashish.

Le sue condizioni

L’intervento e le prime cure del personale sanitario hanno salvato la vita del bimbo: il bimbo è ora fuori pericolo ma le sue condizioni restano comunque gravi.

Il bambino è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, le sue condizioni vengono monitorate costantemente.

Le indagini

La direzione sanitaria dell’ospedale ha subito avvertito i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per capire le modalità in cui è avvenuta l’assunzione della sostanza stupefacente. I militari hanno sentito i genitori del bimbo per capire cosa possa essere accaduto.

Stando ad una prima ricostruzione, il bambino avrebbe messo in bocca dello stupefacente che avrebbe trovato sopra un mobile di casa.