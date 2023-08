Incidente tra due auto a Milano coinvolge pedone 25enne in viale Umbria: schiacciato contro un palo, è grave

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Grave incidente a Milano. In viale Umbria due auto si sono scontrate e l’impatto ha coinvolto anche un pedone, ricoverato in gravi condizioni. Ferita anche una donna di 38 anni.

La dinamica dell’incidente

Martedì nel primo pomeriggio a Milano, viale Umbria a pochi metri da piazzale Lodi, zona sud orientale della città, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto due auto.

Un’Audi Rs7 nera e una Renault Capture si sono scontrate all’incrocio con via Colletta. In seguito all’impatto il conducente di una delle due avrebbe perso il controllo della vettura finendo per travolgere alcuni passanti.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Milano dove è avvenuto l’incidente

A guidare l’Audi non c’era il proprietario, ma un dipendente della concessionaria che aveva appena venduto la macchina a un uomo che voleva regalarla al figlio.

Gli incidenti stradali in Italia

Il 2023 in Italia si sta rivelando un anno tragico per gli incidenti stradali. Nei primi mesi ben 600 persone sono rimaste uccise durante i soli fine settimana, di gran lunga il periodo più pericoloso per mettersi in viaggio.

I giovani sono tra le persone più a rischio sulle strade. Per la fascia d’età tra i 18 e i 24 anni i sinistri sono la prima causa di morte in assoluto.

Come conferma il grave incidente di Milano poi, spesso sono i pedoni, o comunque le categorie meno protette della strada come anche ciclisti o motociclisti, a rischiare più spesso la vita.

Come sta il pedone ferito

Uno dei passanti coinvolti nell’incidente è un ragazzo di 25 anni, secondo quanto riportato dalla sezione milanese del ‘Corriere della Sera’.

Negli attimi che hanno seguito l’impatto infatti una delle due auto, quella che ha travolto i passanti, lo avrebbe investito schiacciandolo con contro un palo davanti all’Ipercoop di viale Umbria.

Per soccorrerlo sul posto sono accorsi ambulanze, un’auto medica, i vigili del fuoco e la polizia locale. È stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Il giovane non è però stato l’unico ad essere soccorso dai sanitari arrivati sul luogo dell’incidente. Anche una donna di 38 anni è rimasta ferita, mentre un’altra di 53 e un uomo di 57 hanno avuto bisogno di alcune medicazioni.