Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Bill Cobbs, celebre attore americano per i suoi ruoli in film amati e apprezzati come Una notte al museo e Guardia del corpo, è morto all’età di 90 anni. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia, col fratello Thomas Cobbs che sui social ha scritto che l’artista è morto “pacificamente” a casa.

Addio all’attore Bill Cobbs

Il mondo dello spettacolo e del cinema americano piange la scomparsa del famoso attore Bill Cobbs, volto amato del piccolo e grande schermo. L’artista è morto nella sua casa, circondato dall’amore dei suoi familiari.

A svelarlo è stato il fratello Thomas Cobbs, che sui social ha annunciato la morte dell’attore.

“Un amato compagno, fratello maggiore, zio, padre adottivo, padrino e amico, Bill ha recentemente e con gioia festeggiato il suo novantesimo compleanno circondato dai suoi cari”, ha scritto il fratello minore aggiungendo che è morto “pacificamente” a casa.

La carriera di Bill Cobbs

Cobbs, che di recente aveva festeggiato i 90 anni, era nato e cresciuto a Cleveland, in Ohio, prima di diventare famoso in tutto il mondo. Prima di essere attore aveva prestato servizio nell’Air Force per otto anni e aveva lavorato anche per Ibm come venditore di automobili.

Ma col trasferimento a New York la sua vita è cambiata. Cobbs, infatti, fu convinto da un cliente a recitare in uno spettacolo teatrale e da lì la sua carriera da artista prese il volo. Comparso per la prima volta sul palco nel 1969, ha recitato al fianco di Ossie Davis e Ruby Dee.

Fonte foto: IPA Bill Cobbs

Ma il suo volto, la sua ironia e il suo sorriso sono entrati nel giro di poco nel piccolo e grande schermo. Cobbs, infatti, è ricordato per aver interpretato il ruolo del guardiano Reginald in Una notte al museo con Ben Stiller e per l’interpretazione di Bill Devaney in Guardia del corpo al fianco di Dick Van Dyke e Mickey Rooney. Ha partecipato a serie tv come The Sopranos, The West Wing, Good Times, Sesame Street e My Wife and Kids.

I riconoscimenti

Oltre a essere uno degli attori afroamericani più importanti della sua generazione, Bill Cobbs è stato un punto di riferimento per tanti nel mondo dello spettacolo americano. Per l’attore recitare era una forma anche di impegno per i diritti civili.

Il suo talento, tra l’altro, era stato premiato nel 2020 anche con un Daytime Emmy Award per la sua apparizione nella serie canadese per bambini Dino Dana.